شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف عن شكل الجزء الخلفى من هاتف جوجل بيكسل 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب حديث لحافظة هاتف Google Pixel 8 التى تأتى في شكل شفاف أن الهاتف يشبه إلى حد كبير سابقه، Pixel 7، مع وجود كلتا الكاميرتين خلف زجاج واحد داكن على شكل حبة، لكن في نفس الوقت فإن حجم الهاتف قد يكون أصغر بسبب الانخفاض المتوقع في قطر الشاشة، لكن منطقة الكاميرا ستبقى شريطًا أفقيًا بارزًا من الخلف.





وبحس بموقع GSM الهندى، فقد تم تصوير Google Pixel 8 Pro في علبة مطاطية زرقاء مع بطانة Alcantara من الداخل، ولكن مرة أخرى ، لا تكشف عن أي شيء جديد - ستكون جميع الكاميرات الثلاث معًا، بينما سيكون التركيز التلقائي بالليزر وفلاش LED على الجانب الأيمن.

وستحتوي العلبة أيضًا على فتحة للحبل، لكن جودة الصورة منخفضة جدًا، مما يثير التساؤل عما إذا كانت حقيقية على الإطلاق أم أنها مجرد عرض فقط.

على جانب أخر ستقدم جوجل ميزات كاميرا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع تصميم الكاميرا الجديد، حيث تم الإبلاغ عن ظهور هذه الميزات الجديدة لمقاطع الفيديو - قسم عانت فيه هواتف Pixel الذكية في الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google، قامت جوجل مؤخرًا بتحميل أحدث ملف APK لتطبيق صور جوجل على متجر Play، ووجد المنشور سطورًا من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن جوجل تستعد لميزة Video Unblur، وهي ميزة من المرجح أن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها ميزة Photo Unblur ، التي تم إصدارها في سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية.

ويقال إن أداة Video Unblur ستعمل على زيادة حدة مقاطع الفيديو، تمامًا كما فعلت مع الصور في سلسلة Pixel 7، تستخدم ميزة Photo Unblur إمكانات التعلم الآلي لشريحة Tensor لزيادة وضوح الصور على الرغم من عدم التقاطها بواسطة هواتف Pixel الذكية.