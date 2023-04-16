شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصنع أقماراً متطورة لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد حسبما نقلت RT.

وحول الموضوع قال مدير قسم البرامج والمشاريع الواعدة في المؤسسة، ألكسندر بلوشينكو: "تعمل روس كوسموس على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد والتقاط صور عالية الدقة لسطحها، وأول قمر من أقمار Pixel-VR الجديدة من المفترض أن يتم إطلاقه عام 2026 في إطار مشروع Sphere الحكومي".

وأضاف "القمر الجديد الذي يزن 550 كلغ من المفترض أن يعمل في مدار يبعد عن سطح الأرض 500 كلم، وستكون له القدرة على رصد أجسام أرضية تبلغ أبعادها مترا مربعا واحدا.

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق أن إنتاج أول قمر من أقمار Pixel-VR سيبدأ عام 2025، كما سيتم صنع العديد من الأقمار الصناعية الجديدة في إطار مشروع Sphere .

وتخطط روسيا في إطار مشروع Sphere لإطلاق أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية الجديدة منها: 7 أقمار من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.