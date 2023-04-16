شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. ويندوز 11 سيوفر "معرض الصور" فى File Explorer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تعمل على تسهيل عرض الصور الخاصة بك على File Explorer، حيث تتضمن أحدث معاينة مطور Windows 11 التي تم طرحها "المعرض"، وهي ميزة جديدة تتيح لك عرض مكتبة صور تطبيق الصور أثناء تصفح الملفات والمجلدات.

وتصل هذه الإضافة الجديدة إلى Windows Insider Build 23435، وبعد تحديد المعرض، ستعرض نافذة استعراض الملفات الرئيسية صورًا مصغرة لنفس الصور من عرض All Photos لتطبيق الصور، فيما تقول مايكروسوفت انه تم تحسين الميزة للوصول إلى أحدث صورك إذا تم تنشيط OneDrive Camera Roll Backup على هاتفك، سيتم عرضها في أعلى اليمين.

كما يمكنك أيضًا إضافة مجلدات فرعية للمصادر الحالية للتصفية إلى مجموعة فرعية من المحتوى الخاص بك، مثل خلفيات سطح المكتب واستيراد بطاقة SD/الكاميرا.

وعلاوةً على ذلك سيظهر المعرض كخيار في مربع حوار اختيار الملفات، والذي يجب أن يبسط إرفاق الصور برسائل البريد الإلكتروني أو عروض PowerPoint التقديمية أو المنشورات الاجتماعية.