شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 و iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، تم إطلاق طراز iPhone 14 Plus في خيار اللون الأصفر في وقت سابق من هذا الشهر، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 وبين هاتف iPhone 8 Plus كما يلى:



iPhone 14 iPhone 14 الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن : 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh.