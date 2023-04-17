شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية اكتشاف محتال على تطبيق Tinder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد عن العلامات المنذرة لوجود محتال على Tinder، حيث حدد العلماء السمات الشخصية الرئيسية التي أظهرها المحتالون الرومانسيون في محاولة للقضاء على الجرائم الإلكترونية، ومنها التملق وأسماء الحيوانات الأليفة والأسئلة الشخصية، كما أن العديد من الحسابات الاحتيالية تتظاهر بأنهم جنود عسكريين أيضًا، ليتلاعبون عاطفيًا بالشركاء قبل المطالبة بأموال ظرف طارىء.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي بحث جامعة أبيرتاي في وقت تتزايد فيه الحيل الرومانسية، حيث يتم خداع الكثيرين في جميع أنحاء العالم ماديا.

يعد Shimon Heyada Hayut، المعروف أيضًا باسم Tinder Swindler، مثالًا مشهورًا على ذلك، حيث يُزعم أنه خدع عدة نساء لمنحه مئات الآلاف من الدولارات.

قال الدكتور لينساي أي شيبرد، الذي عمل في الدراسة، "لا يزال الاحتيال الرومانسي يمثل مشكلة كبيرة، والبحث في هذا المجال مهم لتقليل الإيذاء".

وأضاف شيبرد، "يبتكر المحتالون باستمرار طرقًا جديدة للاحتيال على الأشخاص، لذلك من الضروري البحث وإيجاد طرق جديدة لحماية الأشخاص من عمليات الاحتيال هذه."

فحص الخبراء 232 بحثًا عن معلومات حول ملفات الاحتيال الرومانسية والإجراءات المضادة والضحايا المستهدفين.

تبدأ عمليات الاحتيال بملف شخصي، وغالبًا ما يتم تنسيقها لتقديم المظهر المثالي لشريك مرغوب فيه.

الصفات النموذجية للمحتال على Tinder1. الملف الشخصي المثالي: يتظاهر العديد من المحتالين بأنهم وكلاء عقارات فى إيطاليا، في حين يتظاهر المحتالون في الفلبين بأنهم بائعون.

2. الشخصية العسكرية: غالبًا ما يتظاهر المحتالون بأنهم جنود عسكريون لتصوير صورة للسلطة.

3. الإطراء: قد يستخدم المحتالون المديح وأسماء الحيوانات الأليفة، مما يشير إلى عاطفة قوية.

4. طلبات الأموال: قد يدعي مجرمو الإنترنت أنهم بحاجة إلى المال لمساعدة الأقارب أو الهروب من حالة طارئة.