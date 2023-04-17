شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل هاتفك يستمع إليك؟ خبير تقنى يشرح لماذا تظهر لك بعض الإعلانات خصيصا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن أجريت محادثة مع صديق وتلقيت إعلانات مستهدفة؟ كشف روبرت جي ريف، خبير تكنولوجيا الخصوصية كيف بدأ في تلقي إعلانات محددة لعلامة تجارية لمعجون أسنان استخدمها في منزل والدته بعد أن مكث هناك لمدة أسبوع، على الرغم من عدم الحديث عن هذه العلامة التجارية أو البحث عنها على Google.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعي أن جميع تطبيقات الهواتف الذكية لدينا تجمع قدرًا هائلاً من البيانات من هواتفنا والتي يدفعها مجمعو البيانات لسحبها من كل مكان.

هذا يعني أن أشياء مثل موقعنا والتركيبة السكانية ومعرف الجهاز الفريد ورمز الخصم الذي نستخدمه في أحد المتاجر، على سبيل المثال، عبارة عن مجموعة بيانات معروضة للبيع.

يتم بعد ذلك ربط كل ما نشتريه أو اشتركنا فيه بعد موافقتك على حساب مشاركة جميع البيانات في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية.

ولكن إذا كان هاتفك موجودًا بانتظام في نفس موقع GPS مثل هاتف آخر، فإن مجمعي البيانات يأخذون ذلك في الاعتبار، وبعد ذلك، يبدأون في إعادة بناء شبكة الأشخاص الذين تتواصل معهم بشكل منتظم ويمكن للمعلنين الرجوع إلى اهتماماتك وسجل الشراء والتصفح مع من حولك.

ويبدأ في عرض إعلانات مختلفة لك بناءً على الأشخاص من حولك، مثل عائلتك وأصدقائك وحتى زملائك في العمل، فالمنطق وراء ذلك هو أنه سيقدم لك إعلانات لأشياء لا تريدها بالضرورة، ولكن فقط لأنه يعرف شخصًا تتواصل معه بشكل منتظم وقد ترغب في ذلك.

قد يؤدي هذا بعد ذلك إلى إثارة محادثة حول هذا المنتج، على سبيل المثال في حالة معجون أسنان روبرت، لذا، بدلاً من "الاستماع" إلينا في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يزعم روبرت أنها "نظرية مؤامرة" تم "فضحها مرارًا وتكرارًا"، يقومون فقط بمقارنة البيانات الوصفية المجمعة.

وتتيح لك ميزة iOS 14 من Apple معرفة كل مرة يتم فيها تشغيل الميكروفون أو الكاميرا، فعندما يتم الوصول إلى ميكروفون هاتفك مؤخرًا، تظهر نقطة برتقالية صغيرة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وإذا كانت الكاميرا الخاصة بك تقوم بالتسجيل، فسيكون هذا باللون الأخضر بدلاً من ذلك.