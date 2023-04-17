تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق جهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally للأسواق قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن خططها لإطلاق جهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally قريباً للأسواق العالمية.

أكدت شركة Asus في وقت سابق على خططها لإطلاق جهاز ألعاب محمول للأسواق، ومن ثم أرسلت الشركة نماذج أولية لعدد من مستخدمي منصة اليوتيوب للتجربة.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Asus تحطط لإطلاق جهاز Asus ROG Ally في حدث يعقد في شهر أكتوبر، إلا أن إعلان تشويقي جديد من Asus أكد على خطط الشركة لإطلاق جهاز الألعاب المحمول في وقت أقرب من المتوقع.

ولقد أكدت Asus في إعلانها التشويقي على أن جهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally سيتوفر في الأسواق العالمية قريباً، على أن يتوفر جهاز الألعاب في أسواق أمريكا الشمالية في البداية عبر Best Buy.

كما أشارت التسريبات التي جاءت من The Phawx إلى أن Asus تقدم جهاز الألعاب المحمول للأسواق بسعر يتراوح بين 650 إلى 700 دولار.

ويتميز جهاز الألعاب ROG Ally برقاقة معالج AMD Ryzen مخصصة، كما ينطلق بنظام تشغيل Windows 11، أيضاً يمكن لجهاز الألعاب أن يدعم كرت شاشة خارجي.

كما يضم شاشة بحجم 7 إنش بخاصية اللمس، وجودة عرض Full HD أو بدقة 1080 بيكسل، وأبعاد 16:9، أيضاً يدعم الجهاز معدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بتصميم نحيف وخفيف بوزن 608 جرام، وأبعاد 280 في 113 في 39 مم.

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