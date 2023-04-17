شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: جوجل تعمل على محرك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن جوجل يسابق لإنشاء محرك بحث جديد تماما مدعوما بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، كما أنها تطور المحرك الحالى بمزايا تلك التقنية، وفقا لسجلات داخلية للشركة أطلعت عليا الصحيفة، وذلك فى ظل التهديدات القوية التى يواجهه عملاق البحث من منافسين، والتى تعد الأكثر خطورة منذ 25 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملين بجوجل أصابتهم صدمة فى مارس الماضى عندما علموا أن عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية فى كوريا الجنوبية، سامسونج، تدرس إستبدال جوجل بمحرك بحث مايكروسوفت بينج كمحرك بحث أساسى على أجهزتها. وأصبح بينج محل اهتمام أكبر مؤخرا للقائمين على صناعة التكنولوجيا بعد أن أضاف تقنية الذكاء الاصطناعى. وكان رد فعل جوجل على تهديد سامسونج هو الذعر، وفقا لرسائل داخلية أطلعت عليها الصحيفة. فقد أصبح على المحك ما يقدر بـ 3 مليار دولار من العائدات السنوية من عقد سامسونج، بالإضافة إلى 20 مليار دولار مرتبطة بعقد مشابه مع أبل، والذى يفترض أن يتم تجديده هذا العام.

وفى ظل هذه التهديدات، يعكف المصممون فى جوجل على إنشاء مزايا جديدة فى مشروع يسمى "ماجى"، كما يعمل المهندسون والمسئولو لتنفيذيون داخل يسمى بغرف العدو من أجل إجراء واختبار النسخ الأحدث. وسيقدم محرك البحث للجديد للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصا بكثير من خدمة الشركة الحالية فى محاولة لتوقع احتياجات المستخدمين.

من جانبها، قالت لارا ليفين، المتحدثة باسم جوجل إنه ليس كل الأفكار تؤدى إلى إطلاق منتج، لكن كما ذكرنا من قبل، فإننا متحمسون بشأن تقديم مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعة لخدمة البحث، وسيتم نشر مزيد من التفاصيل قريبا.