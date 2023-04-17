تكنولوجيا: جوجل تعمل على تطوير محرك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة جوجل تتسابق لبناء محرك بحث “جديد تمامًا” يعمل بالذكاء الاصطناعي. فوفقًا لصحيفة The New York Times، فإن الشركة في المراحل الأولى من إنشاء خدمة بحث ستحاول توقع ما تريده منها على أمل تقديم “تجربة أكثر تخصيصًا”.

ليس لهذا المشروع جدول زمني واضح، ومع ذلك، مع العلم أن جوجل تعمل أيضًا على تطوير مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لمحرك البحث الحالي الخاص بها تحت الاسم الرمزي “Magi”.

من بين الميزات التي تطورها جوجل برنامج chatbot يمكنه الإجابة على أسئلة هندسة البرمجيات وإنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية. جربت الشركة أيضًا ميزة تسمح للأشخاص بالبحث عن الموسيقى من خلال محادثة chatbot. ووفقًا لصحيفة The Times، كلفت الشركة أكثر من 160 موظفًا بإعادة التصميم.

تشمل الإضافات الجديدة الأخرى “في مراحل مختلفة من التطوير” ميزة Chrome التي يطلق عليها اسم “Searchalong”. سيسمح لروبوت المحادثة بفحص صفحة الويب التي تقرأها لتقديم معلومات سياقية.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مكان للإقامة على Airbnb، فيمكنك أن تطلب من برنامج chatbot أن يخبرك بما يمكنك رؤيته والقيام به بالقرب من أماكن إقامتك المخطط لها. سيسمح “GIFI” و “Tivoli Tutor”، وهما زوجان آخران من الميزات التجريبية، للمستخدمين بمطالبة Google Image Search بإنشاء صور والتحدث مع chatbot لتعلم لغة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الميزات هي التي عرضتها جوجل في الماضي أو كانت موجودة على منصات أخرى مثل Duolingo. على سبيل المثال، يتوفر إنشاء الصور بالفعل في العروض التقديمية.

يقال إن جوجل تخطط للإعلان عن Magi الشهر المقبل قبل تقديم ميزات جديدة إضافية في وقت ما في الخريف. يشير هذا التوقيت إلى أن المشروع سيظهر خلال مؤتمر I/O 2023. تخطط الشركة لتقديم ميزات Magi إلى مليون شخص في الولايات المتحدة قبل توسيع الإتاحة إلى 30 مليون مستخدم بحلول نهاية العام.

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