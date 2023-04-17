شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWDC 2023: أبرز ما قد تعلن عنه أبل فيى مؤتمرها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تبدأ أبل مؤتمرها السنوي للمطورين "مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2023 "في 5 يونيو، وفي هذا الحدث، من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها نظام iOS 17 بالإضافة إلى العديد من المنتجات.

وقد كشف Mark Gurman جميع الأجهزة الرئيسية التي يُشاع إطلاقها في مؤتمر WWDC 2023، حيث سيعقد الحدث عبر الإنترنت وسيستمر حتى 9 يونيو، ومع ذلك، تدعي الشركة أنها ستوفر للمطورين والطلاب فرصة لتجربة شخصية خاصة في أبل Park في كوبرتينو في يوم الافتتاح.

WWDC 2023: ما يمكن توقعه

وفقًا للتقرير، ستصدر أبل عدة إعلانات مهمة في WWDC 2023، ومن المتوقع أن تطلق الشركة سماعة رأس أبل AR / VR التي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن تحمل اسم Reality Pro، وقد تقدم أبل أيضًا نظام التشغيل xrOS الذي سيعمل على تشغيل سماعة الواقع المختلط، ومن المتوقع أيضًا أن تطرح الشركة أنظمة تشغيل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS 14 و watchOS 10 للأجهزة المعنية، وبصرف النظر عن هذا، يشاع أيضًا أن أبل ستطلق طرازات MacBook جديدة في هذا الحدث.

سماعة رأس أبل Reality Pro AR / VR: ما يمكن توقعه

واجهت سماعات الرأس AR / VR التي يشاع عنها منذ فترة طويلة العديد من التأخيرات والمشكلات، وفي مارس، ادعى المحلل Ming-Chi Kuo أن الشركة لم تكن "متفائلة" بشأن إطلاق سماعات الرأس AR / VR، واقترح Kuo أيضًا أن الجهاز مشكوك فيه أن يتم الإعلان عنه في WWDC 2023.

كما يدعي آخر تقرير صادر عن جورمان أن سماعة الرأس ستكون "نجمة العرض"، وذكر أيضًا أن الجهاز سيتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل xrOS وستقدم أبل أيضًا مجموعة تطوير برمجيات (SDK) من نفس النظام.

وأشار غورمان أيضًا إلى أن شركة أبل سيكون لديها "قصة واضحة للمطورين" حول كيفية استخدامها، ومن المتوقع أيضًا أن تقضي الشركة الكثير من المؤتمر لعرض الأدوات المخصصة للجهاز ومتجر التطبيقات، كما يدعي التقرير أيضًا أن سماعة الرأس قد تكون خارج "في الوقت المناسب للعطلات"، وهو ما قد يعني النصف الثاني من عام 2023، ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع "لعدة أشهر"، مما سيوفر للمطورين الوقت خلق الخبرات لذلك.

بصرف النظر عن سماعة Reality Pro، يُشاع أيضًا أن أبل تعلن عن أجهزة جديدة ضمن تشكيلة Mac، ومع ذلك، قد لا تطلق الشركة أي طرازات iPad جديدة، علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل برامج جديدة للأجهزة الأخرى بما في ذلك أجهزة iPhone و iPad و أبل Watch، من المحتمل أيضًا أن يكون watchOS 10 "أكبر تحديث لبرنامج أبل Watch منذ طرح الإصدار الأول في عام 2015".

WWDC 2023: إعلانات أخرى متوقعة