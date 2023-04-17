شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.75% لتصل إلى 29،960 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين زيادات في الأسعار خلال اليوم الاثنين، حيث افتتحت Bitcoin التداول عند 29،960 دولارًا مع زيادة صغيرة في القيمة بنسبة 0.75 %، تقترب أقدم عملة مشفرة من علامة 30000 دولار في كل من البورصات الوطنية مثل CoinSwitch و WazirX وكذلك البورصات الدولية مثل CoinMarketCap و CoinDCX، وكانت قد شهدت قيمة البيتكوين ارتفاعًا بنسبة 5.86٪ خلال الأسبوع الماضي.

وقال إيدول باتيل، الرئيس التنفيذي لمنصة استثمار التشفير Mudrex لـ Gadgets 360: "وصلت Bitcoin إلى ذروتها عند 31،005 دولارًا أمريكيًا في 14 أبريل، مسجلة أعلى نقطة لها منذ يونيو 2022، وقد دفع هذا الثيران إلى جني أرباحهم."

واصلت إيثر اليوم الاثنين التداول حول أسعارها المرتفعة، مع مكاسب قدرها 0.73 %، ويتم تداول إيثر حاليًا بسعر 2097 دولارًا، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد أن شهدت Bitcoin ارتفاعًا في قيمتها بعد أن أكملت ترقية شنغهاي الأسبوع الماضي، والتي تسمح الآن لمدققي Ethereum بسحب رموز ETH الخاصة بهم، مما يزيد من السيولة للشبكة.

حققت Ethereum، ثاني أكبر عملة مشفرة ، أعلى مستوى جديد في 11 شهرًا، وقد سجلت ETH ، في الأيام القليلة الماضية، زيادة بنسبة 134 % منذ أدنى دورة لها في يونيو 2022، وقد أدى ذلك إلى زيادة الحماس بين المستثمرين بعد ترقية شنغهاي الناجحة، كما يوضح باتيل.

يرى المطلعون على الصناعة أن القواعد التي تحكم قطاع التشفير ستجعل القطاع أكثر أمانًا ضد الخسائر المالية وعدم الاستقرار في المستقبل.