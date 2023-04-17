شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات الزراعة القديمة بتربية الأسماك وغيرها من الماشية تفتح حلولاً مستدامة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد الزراعة المشتركة بين الأرز والحيوانات، وهي ممارسة قديمة في جنوب شرق آسيا، في تلبية متطلبات الغذاء العالمية وتوليد 150 مليار دولار إضافية سنويًا للمنتجين مع تحسين الصحة البيئية، وتزيد هذه الطريقة من غلة الأرز وتقلل من جريان النيتروجين والرشح وانبعاثات الميثان مقارنة بالزراعة الأحادية.

بالأرقام.. مزارع الأرز والحيوانات:

- تقليل الجريان السطحي للنيتروجين والرشح السنوي بمقدار 300 ألف طن.

- تقليل انبعاثات الميثان السنوية في حقول الأرز بمقدار 190 ألف طن.

- توفير إيرادات إضافية من 152 مليار دولار إلى 171 مليار دولار للمنتجين سنويًا.

توصلت دراسة جديدة إلى أن تقنية زراعة الأرز التقليدية في جنوب شرق آسيا لتربية الأسماك وغيرها من الماشية المائية في الحقول لديها القدرة على تلبية الطلب العالمي على الغذاء، وتحسين صحة كل من الناس والبيئة، وكسب المنتجين 150 مليار دولار إضافية سنويًا في جميع أنحاء العالم.

يعتبر الأرز غذاءًا أساسيًا يعتمد على حوالي نصف سكان العالم، ويتم زراعة معظمه تقريبًا كزراعة أحادية أو نوع محصول واحد، وتوجد أنظمة لزراعة الأرز وتربية الحيوانات المائية، مثل الأسماك والروبيان، معًا لأكثر من 1000 عام، هذه الممارسة نادرة الآن، حيث يأتي 1 ٪ فقط من إنتاج الأرز العالمي من المزارع المشتركة.

لقد وجدت الدراسات السابقة أن الجمع بين زراعة الأرز وتربية الأحياء المائية يزيد من كفاءة استخدام الأراضي مع تقليل الحاجة إلى الأسمدة التجارية، بسبب فضلات الحيوانات الغنية بالمغذيات والمبيدات الحشرية، لأن الأنواع المائية تأكل العديد من الحشرات والأعشاب الضارة، وفقاً لموقع scitechdaily.

قال باوجينج جو، عالم البيئة في جامعة تشجيانغ ومؤلف: "توفر أنظمة الزراعة المشتركة بين الأرز والحيوانات استراتيجية مبتكرة لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها المجتمع اليوم، بما في ذلك أزمة الغذاء، وتغير المناخ، والتلوث البيئي، ونقص الموارد".

ونُشر البحث في مجلة "مستقبل الأرض" الصادرة عن AGU، والتي تركز على الأبحاث متعددة التخصصات حول الماضي والحاضر والمستقبل لكوكبنا وسكانه.

قيمت الدراسة الجديدة أداء أنظمة الزراعة المشتركة بين الأرز والحيوان في جميع أنحاء العالم من خلال النظر في نتائج البحث المجمعة لـ 155 دراسة حالة مختلفة.

وجد الباحثون أن مزارع الأرز الحيواني تزيد من غلة الأرز السنوية بنسبة 4٪ مع تقليل جريان النيتروجين بنسبة 16٪ والرشح بنسبة 13٪ فيما يتعلق بزراعة الأرز الأحادية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مزارع الأرز والحيوانات تقلل من انبعاثات الميثان بنسبة 11٪ فيما يتعلق بزراعة الأرز الأحادية. يُقدَّر أن أنظمة الاستزراع المشترك بين الأرز والبط وجراد البحر تقلل من انبعاثات الميثان بحوالي 40٪، بينما يُقدر أن أنظمة الاستزراع المشترك بين الأرز والأسماك تزيد من انبعاثات الميثان بنسبة 29٪.

ووفقًا للدراسة، فإن 87٪ من مزارع الأرز القائمة أحادية النوع، أو ما مجموعه 143 مليون هكتار (حوالي 353 مليون فدان) في جميع أنحاء العالم، تُقدر بأنها مناسبة لمزارع الأرز والحيوانات بناءً على مناخها.

إذا تم استخدام جميع الأراضي المناسبة للزراعة المشتركة بين الأرز والحيوان، فإن هذه المزارع ستنتج أكثر من 140 مليون طن من البروتين الحيواني سنويًا، وفقًا للدراسة، متجاوزة إنتاج الاستزراع المائي العالمي الحالي الذي يزيد قليلاً عن 100 مليون طن سنويًا.