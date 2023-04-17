تكنولوجيا: إطلاق هاتف Samsung Galaxy F54 في الهند مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة تحت سلسة A في الهند، ويبدأ سعر Galaxy A54 حوالي 38999 روبية هندية. ومع ذلك، قد تجلب الشركة قريبًا هاتفًا ذكيًا مناسب أكثر للميزانية للمستهلكين في الهند يطلق عليه اسم Galaxy F54.

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فقد أشار تقرير حديث إلى أنه من المتوقع إطلاق الهاتف في شهر أبريل، وكشف أيضًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.

كما ورد في موقع SlashLeaks، ستطلق سامسونج هاتف Galaxy F54 في الهند بنهاية شهر أبريل. لا يوجد تأكيد من العلامة التجارية حتى الآن، لكن التوقيت يبدو معقولًا لأن الجهاز قد تلقى بالفعل شهادات مختلفة، وتم نشر صفحة الدعم الخاصة به في كل من الهند وبنغلاديش.

من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy F54 القادم من سامسونج بحلقات الكاميرا الثلاثية المميزة على ظهره، وهو تصميم تستخدمه الشركة الكورية باستمرار هذا العام عبر هواتفها الرائدة من سلسلة S بالإضافة إلى أجهزة سلسلة A ذات الأسعار المعقولة.

ووفقًا للتسريب، سيحتوي هاتف سامسونج الذكي على شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة Full HD+ تبلغ 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل محاطة بفتحة مركزية.

وفي قسم الكاميرا الخلفية، سيحصل الهاتف الحصول على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصرية (OIS). قد يكون هناك أيضًا مستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

من المحتمل أن يحتوي Galaxy F54 5G على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهة One UI 5.1.

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