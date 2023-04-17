تكنولوجيا: الكشف عن أجهزة Garmin Edge 540 و Edge 840 للدراجات مع خيارات الطاقة الشمسية والتوافق مع الدراجة الإلكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Garmin عن جهازي كمبيوتر جديدين للدراجات؛ Garmin Edge 540 و Garmin Edge 840. تأتي الاجهزة في العديد من الإصدارات بما في ذلك خيارات الطاقة الشمسية وتوافق الدراجة الكهربائية. يتوافق الجهازان بشكل عام مع الدراجات العادية.

واصلت Garmin تقديم العديد من المنتجات خارج موطنها التقليدي للساعات الذكية. تقدم مجموعة من ملحقات الدراجات وتتبع طرز Edge 540/840 الجديدة هذا المسار.

تم إصدار ساعتي Garmin Instinct 2 و Instinct 2S الذكيتين قبل أيام قليلة. يوجد العديد من أوجه التشابه بين الجهازين الجديدين من Garmin، بينما يحتوي الإصدار الأعلى على شاشة تعمل باللمس. يتوفر المنتجان بخلايا شمسية متكاملة بتكلفة إضافية قدرها 100 دولار.

توفر طرز Edge 540/840 العادية ما يصل إلى 26 ساعة من عمر البطارية بينما ينتج خيار الطاقة الشمسية ما يصل إلى 32 ساعة بشحن كامل.

يحتوي إصدار Edge 840 الأكثر تنوعًا على مساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت، بينما يحتوي Edge 840 على 16 جيجابايت فقط. يأتي كلاهما بشاشات بحجم 2.6 بوصة ودقة 246 × 322 بكسل. توجد كل من وحدات GNSS و GPS في طرازي Garmin Edge. كما أنها متوافقة مع أنظمة رادار Varia.

يبلغ سعر Garmin Edge 540 للبيع بالتجزئة 349.99 دولارًا أمريكيًا بينما يتم إطلاق Garmin Edge 840 بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا. يتم تسعير النماذج الشمسية أعلى بمقدار 100 دولار لكنها تفتقر إلى حزم أجهزة الاستشعار.

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