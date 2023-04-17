تكنولوجيا: هواوي تكشف عن Huawei Enjoy 60X بسعة بطارية 7000 mAh وسوارة Huawei Band 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن هاتفها المتوسط Huawei Enjoy 60X الذي يأتي بأكبر سعة للبطارية 7000 mAh، مع سوارة Huawei Band 8 الذكية.

يتميز هاتف Enjoy 60X بشاشة IPS LCD بحجم 6.95 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف جودة عرض FHD+.

أيضاً يأتي Enjoy 60X برقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق Enjoy 60X بقدرة بطارية 7000 mAh، حيث تؤكد هواوي على أن الهاتف يستمر بعمر تشغيل يصل إلى يومين، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 3.0، وتقدم هواوي هذا الإصدار بعدد 5 من الإختيارات في الألوان تشمل البرتقالي، الأسود بتصميم جلدي، والأبيض، والأخضر، والأسود بتصميم من البلاستيك.

سوارة Huawei Band 8

تنطلق سوارة Huawei Band 8 بوزن 14 جرام، وشاشة OLED بحجم 1.47 إنش، ودقة 194في 369 بيكسل، كما تتميز السوارة بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية.

وتقدم هواوي السوارة الذكية بعدد من التحسينات التي تشمل تحديث نظام التعقب TruSleep 3.0، وTruSeen 5.0 لرصد معدل ضربات القلب، وTruSport لتتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نشاط رياضي.

وتدعم البرمجيات في السوارة الذكية تخصيص وجه السوارة من بين 1000 من أوجه السوارة الذكية التي تم إعداداها مسبقاً، كما تدعم السوارة AoD.

وتتوفر السوارة الذكية بإختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأسود، وأيضاً اللون الوردي، على أن تتوفر بنموذجين يدعم أحدهما تقنية NFC، ويبدأ شحن السوارة في 26 من أبريل، بينما تتوفر السوارة الذكية باللون البرتقالي في 31 من مايو.

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