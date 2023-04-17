تكنولوجيا: ساعة Mobvoi TicWatch Pro 3 قد تحصل على تحديث Wear OS 3 قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع أن ساعة Mobvoi TicWatch Pro 3 من بين الإصدارات التي ستحصل على تحديث Wear OS 3. فقد أشارت بعض التقارير في وقت سابق إلى أن Mobvoi قد تقوم بتحديث جميع طرازاتها المستندة إلى Snapdragon Wear 4100 إلى Wear OS 3.

ويبدو أن هذا يتناقض مع موقف Mobvoi السابق بأن TicWatch Pro 3 Ultra و TicWatch E3 فقط ستتلقى تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل بحلول نهاية عام 2023.

يحمل تحديث Wear OS 3 لمجموعة ساعات Mobvoi الذكية الكثير من الأمل. وكانت قد اخطرت Mobvoi عملاء TicWatch بجدول إصدار Wear OS 3.

تحتوي TicWatch Pro 3 على نفس مجموعة شرائح Snapdragon 4100 مثل طرازي TicWatch Pro 3 Ultra و E3. كان الترتيب هو أن جميع إصدارات TicWatch Pro الأخرى ستبقى كما هي حتى إصدار TicWatch Pro 5.

أوضحت Mobvoi ايضًا أن TicWatch Pro 3 مؤهلة لترقية نظام التشغيل. لا توجد تفاصيل دقيقة حتى الآن في تاريخ إصدار تحديثات Wear OS وتقول Mobvoi أنه سيتم توفير هذه المعلومات على موقعه على الويب.

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