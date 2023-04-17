شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه لعبة Heardle من سبوتيفاى؟.. بعد قرار الشركة بإغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة بث الموسيقي Spotify إغلاق خدمة Heardle التابعة لها، حيث أن Heardle هي لعبة التخمين الموسيقية المستوحاة من Wordle والتي حصلت عليها الشركة في يوليو من العام الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفي وقت الاستحواذ، قالت Spotify أن Heardle ستظل مجانية للعب للجميع.

لعبة Heardle:

وتقدم لعبة التخمين الموسيقية المستوحاة من Wordle للاعبين ست محاولات لتخمين أغنية شائعة - ولكن بدلاً من الكتابة بأحرف مختلفة لتكوين الكلمات، يستمع اللاعبون إلى مقدمة الأغنية لتخمين الفنان والعنوان، وهذه هي الخدمة الثانية التي يقوم Spotify بإغلاقها هذا الشهر، في وقت سابق من هذا الشهر، قالت Spotify إنها ستغلق تطبيق الصوت الحي "Spotify Live".

وقالت الشركة: "شكرًا للعب Heardle، ولكن للأسف علينا أن نقول وداعًا. اعتبارًا من 5 مايو، لن يكون Heardle متاحًا بعد الآن، إذا كانت لديك إحصائيات تريد حفظها، فتأكد من الانتقال إلى الإحصائيات والتقاط لقطة شاشة بحلول الرابع من مايو، وقالت الشركة في مذكرة الوداع التي أرسلتها إلى المجموعة لن يكون من الممكن الوصول إليها بعد الرابع من مايو ".

وفقًا لتقرير في TechCrunch، تقول Spotify إنها تغلق Heardle لأنها تهدف إلى التركيز على أهدافها الأخرى حول اكتشاف الموسيقى، ونقل عن متحدث باسم الشركة قوله "بعد دراسة متأنية ، اتخذنا القرار الصعب بتوديع هيردل بينما نركز جهودنا على ميزات أخرى لاكتشاف الموسيقى".

وذكر التقرير كذلك أن قرار إغلاق Heardle قد تم اتخاذه لأن Spotify تريد التركيز بشكل أكبر على اكتشاف الموسيقى من خلال تحديثات التطبيق الأخيرة، بدلاً من النشاط المستوحى من Wordle خارج النظام الأساسي.

وقال متحدث باسم سبوتيفي: "بعد فترة من التجارب والتعلم حول كيفية تفاعل مستخدمي سبوتيفي مع الصوت الحي، اتخذنا قرارًا بإغلاق تطبيق سبوتيفي لايف"، ومع ذلك، قالت الشركة إنها ستواصل استكشاف الميزات "الحية" على منصتها الرئيسية.