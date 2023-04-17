شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسابق الزمن لإصدار محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى Google جاهدة لإصدار محرك بحث جديد، في ظل استمرار تصاعد حدة سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتقرير لـNew York Times.

وتعمل Google على تطوير محرك للبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالإضافة لتحديث التكنولوجيا داخل نظامها القائم حالياً، وذلك بعد توارد أنباء حول أن Samsung قد تجعل محرك Bing التابع لـMicrosoft هو البرنامج الافتراضي لها على أجهزتها حسبما نقلت CNBC.

وأدت الخسارة المحتملة لـSamsung -عقد قيمته 3 مليارات دولار- لحالة ذعر داخلية، إذ سارعت الشركة لمواكبة انتشار ChatGPT والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للصحيفة، فإن Google تحدث محركها للبحث ضمن مشروع يدعى Magi.

وكانت Google بدأت الشهر الماضي إتاحة روبوتها للمحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Bard لبعض المستخدمين في أميركا وبريطانيا.

وعلى غرار ChatGpt المطور من قبل OpenAI، وBing التابع لـMicrosoft، يقدم Bard للمستخدمين صندوقاً نصياً فارغاً، ويدعوهم لتوجيه سؤال في أي موضوع.