شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. عودة أبولو 13إلى الوطن من مهمة القمر المجهولة فى 17أبريل 1970 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 53 عاما، عادت أبولو 13 إلى الأرض بعد أن نجت بصعوبة من كارثة قاتلة في الفضاء في 17 أبريل 1970، وكان من المفترض أن تكون هذه هي المهمة الثالثة للهبوط على القمر.

وانطلق رواد الفضاء جيم لوفيل وجاك سويجيرت وفريد هايس في 11 أبريل وكانوا بعد يومين من رحلتهم إلى القمر عندما انفجر خزان أكسجين، واضطرت ناسا إلى إجهاض المهمة، عندما اتصل رواد الفضاء بمراقبة المهمة للإبلاغ عن الحادث، نطق سويغيرت بالاقتباس الشهير، "هيوستن، لدينا مشكلة".

مع نفاد الأكسجين من وحدة الخدمة، اختاروا استخدام مركبة الهبوط على سطح القمر كقارب نجاة، ونظرًا لاستخدام الأكسجين أيضًا في تشغيل خلايا وقود المركبة الفضائية، فقد نفدت طاقتها أيضًا، لقد أغلقوا جميع الأنظمة غير الضرورية وخفضوا الحرارة، وأمضوا أربعة أيام باردة وبائسة في طريق عودتهم إلى الأرض، وفقاً لموقع space.

كان عليهم العودة إلى وحدة الخدمة لإعادة الدخول، ولم يعرفوا ما إذا كان الدرع الحراري قد تضرر بسبب الانفجار، ولحسن الحظ، نجوا من إعادة الدخول وتساقطوا بأمان في المحيط الهادئ.