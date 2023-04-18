شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل قد تطلق هاتفها Pixel 7A الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل بالفعل أن حدث Google I / O 2023 سيعقد في 10 مايو، ويقال أن الشركة تعرض بعض الابتكارات المتعلقة بالبرمجيات في المؤتمر، وإلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن أحدث هواتفها الذكية متوسطة المدى Pixel - Pixel 7A في هذا الحدث، وقد ظهر الآن تسرب جديد عبر الإنترنت يكشف عن المواصفات المحتملة للهاتف الذكي وسعره.
مواصفات Google Pixel 7A على الأرجح
ويشاع أن الهاتف الذكي متوسط المدى يعمل بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، ومن المتوقع أن يحتوي Google Pixel 7A على كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX787 وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويقال إن الجزء الأمامي من الهاتف الذكي يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميجابكسل، وهو يأتي مدعوم ببطارية 450 مللي أمبير في الساعة.