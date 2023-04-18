شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل قد تطلق هاتفها Pixel 7A الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل بالفعل أن حدث Google I / O 2023 سيعقد في 10 مايو، ويقال أن الشركة تعرض بعض الابتكارات المتعلقة بالبرمجيات في المؤتمر، وإلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن أحدث هواتفها الذكية متوسطة المدى Pixel - Pixel 7A في هذا الحدث، وقد ظهر الآن تسرب جديد عبر الإنترنت يكشف عن المواصفات المحتملة للهاتف الذكي وسعره.

وفقًا لما أوردته tipster Gadgetsdata ، يُقال إن Pixel 7A الذي لم يتم إطلاقه بعد، يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة FHD +. يقال إن شاشة OLED للهاتف الذكي توفر 90 هرتز من معدل التحديث، ومن المتوقع أن يتم تشغيل Google Pixel 7A القادم من خلال مجموعة شرائح Tensor G2 المخصصة من Google المقترنة بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5.

مواصفات Google Pixel 7A على الأرجح

ويشاع أن الهاتف الذكي متوسط المدى يعمل بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، ومن المتوقع أن يحتوي Google Pixel 7A على كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX787 وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويقال إن الجزء الأمامي من الهاتف الذكي يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميجابكسل، وهو يأتي مدعوم ببطارية 450 مللي أمبير في الساعة.

وكشف تقرير حديث عبر الإنترنت عن التصميم المحتمل لـ Google Pixel 7A، ووفقًا للتقرير، تبدو اللوحة الخلفية للهاتف الذكي الذي سيصدر قريبًا مشابهة تمامًا لطراز Vanilla Pixel 7، وفي المقابل، يتميز Pixel 6a بوحدة كاميرا مصنوعة بالكامل من الزجاج، في حين من المتوقع أن يحتوي Pixel 7a على نفس شريط الكاميرا الذي تمت ترقيته مثل سلسلة Pixel 7، ومع ذلك، ورد أن اللوحة الأمامية للهاتف تحتوي على نفس الحواف السميكة مثل طراز العام السابق.