شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إزالة أيقونة بينج الجديدة فى مايكروسوفت إيدج والان مع تفاصيل الخبر
بينما يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في الحافة أن يفعل الكثير، لا يريد الجميع رؤية هذا الرمز طوال الوقت على المتصفح.
وأضافت مايكروسوفت أخيرًا خيار إزالته في الإصدار الثابت من إيدج بعد اختباره لفترة من الوقت في Edge Dev build.
إذا كنت منزعجًا أيضًا من رمز بينج الجديد البارز في الزاوية اليمنى العليا، فإليك كيفية إزالته.
المتطلبات المسبقة:
قم بتنزيل أحدث إصدار من Edge وتثبيته.
افتح متصفح إيدج وانقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا أو على يسار أيقونة بينج الجديدة.
انتقل إلى صفحة إعدادات إيدج.
بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا النقر فوق رمز الإعدادات (الترس) أسفل اللوحة الجانبية.
ابحث عن خيار Discover وانقر فوقه لفتحه، تبديل العرض اكتشف إلى إيقاف التشغيل.
ستتم إزالة رمز بينج في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح.
لكن هناك مشكلة، بمجرد تعطيل خيار Discover من Edge Sidebar، لا يمكنك إظهار الشريط الجانبي أو إخفائه عند الحاجة، فسيكون مرئيًا دائمًا طوال الوقت أو في حالة توقف.
لا يمكنك التعيين للعرض أو الإخفاء عند الحاجة.