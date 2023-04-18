شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إزالة أيقونة بينج الجديدة فى مايكروسوفت إيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت عندما يتعلق الأمر بإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها وخدماتها، حيث أضافت الشركة التقنية العملاقة القائمة على Redmond دعم بينج الجديد إلى SwiftKey و مايكروسوفت ستارت وسكايب وحتى متصفح مايكروسوفت إيدج يأتي مع رمز بينج مخصص يسمى Discover في الزاوية اليمنى العليا.

بينما يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في الحافة أن يفعل الكثير، لا يريد الجميع رؤية هذا الرمز طوال الوقت على المتصفح.

وأضافت مايكروسوفت أخيرًا خيار إزالته في الإصدار الثابت من إيدج بعد اختباره لفترة من الوقت في Edge Dev build.

إذا كنت منزعجًا أيضًا من رمز بينج الجديد البارز في الزاوية اليمنى العليا، فإليك كيفية إزالته.

المتطلبات المسبقة:

قم بتنزيل أحدث إصدار من Edge وتثبيته.

الخطوات التي يجب اتباعها لإزالة رمز Bing من الشريط الجانبي.

افتح متصفح إيدج وانقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا أو على يسار أيقونة بينج الجديدة.

انتقل إلى صفحة إعدادات إيدج.

بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا النقر فوق رمز الإعدادات (الترس) أسفل اللوحة الجانبية.

ابحث عن خيار Discover وانقر فوقه لفتحه، تبديل العرض اكتشف إلى إيقاف التشغيل.

ستتم إزالة رمز بينج في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح.

لكن هناك مشكلة، بمجرد تعطيل خيار Discover من Edge Sidebar، لا يمكنك إظهار الشريط الجانبي أو إخفائه عند الحاجة، فسيكون مرئيًا دائمًا طوال الوقت أو في حالة توقف.

لا يمكنك التعيين للعرض أو الإخفاء عند الحاجة.