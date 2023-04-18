تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo Y02t 4G وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت تسريبات جديدة المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo Y02t 4G، كما كشفت التسريبات عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

بدأت شركة Vivo في العمل على إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Vivo Y02t 4G.

ومن المقرر أن يتوفر نموذج للأسواق العالمية من الهاتف برقم V2254، بينما يأتي النموذج الخاص بالسوق الهندي برقم V2252، ولقد حددت شركة Vivo شهر مايو للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

كما رصد Vivo V2252 في قاعدة بيانات Geekbench، حيث ينطلق الهاتف للأسواق لاحقاً بعنوان Vivo Y02T 4G، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش، والتي تتميز بجودة عرض Full HD+.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Helio، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات كاميرة السيلفي.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Vivo Y02t 4G يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، على أن يأتي بقدرة شحن 18W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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