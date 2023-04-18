تكنولوجيا: مايكروسوفت تواصل اختبار إعلانات OneDrive و Microsoft 365 ضمن قائمة البدء في Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة مايكروسوفت مؤخرًا بوضع الشارات والإعلانات في قائمة ابدأ في Windows 11، إذ أثار ذلك مخاوف بين المستخدمين الذين يخشون أن تؤثر هذه الخطوة سلبًا على تجربة المستخدم.

والآن، تختبر الشركة إضافة المزيد من الشارات إلى قائمة “ابدأ” لإعلام المستخدمين بالإجراءات المعينة التي يجب عليهم اتخاذها، بالإضافة إلى تقديم توصيات الاشتراك في Microsoft 365 واقتراحات OneDrive.

في حين أن الهدف من وضع الشارات هو إبراز فوائد تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فإن المستخدمين متشككون بشأن وضع هذه الشارات في إجراء قائمة الطاقة بقائمة البدء، والذي يحتوي على أزرار أساسية مثل إيقاف التشغيل.

قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها غازية ومن المحتمل أن تؤدي إلى إبطاء نظام التشغيل، مما قد يؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.

علاوة على ذلك، يشعر المستخدمون بالقلق من أن التركيز على الإعلان قد يدفعهم إلى التشكيك في التزام مايكروسوفت برضا المستخدم وخصوصيته، مما قد يضر بسمعة الشركة.

فمع تزايد المنافسة في مجال التكنولوجيا، من الضروري أن تحقق مايكروسوفت توازنًا بين الترويج لخدماتها والحفاظ على تجربة مستخدم مرضية.

المصدر

اعلان





