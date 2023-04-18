شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس" تعلن عزمها محاولة اختبار صاروخ "سوبر هيفي" مرة أخرى فى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبيس إكس، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن تحديد يوم الخميس 20 أبريل، موعدا جديدا لمحاولة اختبار صاروخ فائق الثقل، وفقا لتقرير RT .

وكتبت الشركة على حسابها في "تويتر": "الفرق تحدد يوم الخميس 20 أبريل موعدا للاختبار الأول لمركبة ستارشيب والصاروخ سوبر هيفي".

ويذكر أنه كان من المقرر أن تغادر المركبة الفضائية في أول رحلة تجريبية لها من منصة الإطلاق في تكساس يوم الاثنين، لتصل إلى مدار الأرض، ثم تسقط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

وكان من المفترض أن تسقط المرحلة الأولى من مركبة الإطلاق "سوبر هيفي" في خليج المكسيك بعد وقت قصير من الإطلاق، لكن تم إلغاء الاختبار لأسباب فنية.

وقبل وقت قصير من الإطلاق، غرد مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، أن أحد صمامات ضغط محرك السفينة لا يعمل، وقد يتسبب ذلك في إلغاء الإطلاق، الأمر الذي حدث قبل بضع دقائق من الإطلاق.

وفي وقت سابق، انتهت سبعة اختبارات لمركبات مختلفة على الأقل بانفجار السفينة أو الداعم.

يذكر أن سبيس اكس هى شركة استكشاف الفضاء تعمل على تصنيع النقل والطيران الفضائى وهى شركة أمريكية خاصة مملوكة لا يلون ماسك وأسسها فى عام 2002 .