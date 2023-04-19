شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية كتم صوت تنبيهات الحسابات على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح ميزة كتم الصوت في تويتر للمستخدمين بإزالة تغريدات الحساب من جدولهم الزمني دون إلغاء متابعة الحساب أو حظره، حيث لن يتم إبلاغ الحسابات التي تم كتمها بهذا الإجراء ، ويمكنك إلغاء كتمها متى شئت، ولعرض كتالوج الحسابات التي قمت بكتمها ، انتقل إلى إعدادات الحسابات المكتومة على تويتر أو إعدادات التطبيق على تويتر لنظام iOS أو Android.







إليك كيفية كتم صوت حساب تويتر إليك كيفية كتم صوت حساب تويتر

أشياء يجب معرفتها قبل كتم حساب تويترأولاً ، يمكن للحسابات المكتومة متابعتك ويمكنك متابعة الحسابات المكتومة. كما أن كتم الحساب لا يؤثر في قدرة الحساب على إرسال رسالة خاصّة إليك. إذا قمت بكتم صوت حساب معين ، فلن تتلقى أي دفعة من إشعارات الرسائل القصيرة من هذا الحساب. ستستمر في تلقي الردود والإشارات من الحسابات المكتومة التي تتابعها وستظهر أيضًا في علامة التبويب "التنبيهات".

1. انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث من تغريدة

2. بعد ذلك ، انقر فوق كتم الصوت

بمجرد كتم صوت أحد الحسابات على الويب ، سترى لافتة تأكيد. إذا قمت بخطأ ما ، يمكنك النقر فوق تراجع لإلغاء كتم الحساب.

يمكنك أيضًا كتم صوت حساب تويتر من ملف تعريف. هيريس كيفية القيام بذلك

1. انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للشخص الذي ترغب في كتمه.

2. انقر الآن على أيقونة المزيد

3. بعد هذا حدد كتم الصوت من الخيارات المدرجة