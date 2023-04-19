شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ستمنح بعض المستخدمين تعويضا لاستخدام بياناتهم.. اعرف أنت منهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لك الحق فى الحصول على جزء من تسوية بقيمة 725 مليون دولار وافقت شركة ميتا على دفعها في دعوى قضائية جماعية، فإن المستخدمون المؤهلون هم أولئك الذين لديهم حساب على فيس بوك Facebook من 24 مايو 2007 حتى 22 ديسمبر 2022، يجب على هؤلاء الأفراد تقديم طلب بحلول 25 أغسطس 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تزعم الدعوى القضائية، التي لم تعترف فيها ميتا بأي خطأ، أن منصة التواصل الاجتماعي أتاحت بيانات المستخدم وبيانات حول أصدقاء المستخدمين دون إذن لأطراف ثالثة.

ويمكن للمستخدمين الذين يعتقدون أنه يحق لهم الحصول على جزء من التسوية ملء نموذج باسمهم وعنوانهم وبريدهم الإلكتروني، يسألك النموذج عما إذا كنت قد عشت في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية محددة وكنت أحد مستخدمي Facebook.

وينبع هذا من فضيحة Cambridge Analytica 2018، التي زعمت أن الشركة أساءت استخدام البيانات من عشرات الملايين من حسابات Facebook من خلال السماح بالوصول إلى أطراف ثالثة.

كانت Cambridge Analytica قد زعمت سابقًا أنها جمعت بيانات فقط من حوالي 30 مليون ملف تعريف على Facebook، وربما تكون قد جمعت المعلومات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم Facebook، وفقًا لمكتب المحاماة Keller Rohrback.

وشارك مكتب المحاماة على موقعه على الإنترنت: `"يُزعم أن Facebook قد علم بجمع البيانات غير اللائق في Cambridge Analytica منذ عام 2015 وفشل في اتخاذ إجراء لوقف النشاط أو إخطار المستخدمين حتى مارس 2018 ''.

وتجمع الدعوى العديد من الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتدعي أن "Facebook فشل في حماية محتوى المستخدمين ومعلوماتهم بشكل صحيح من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به".

سمح هذا لتطبيقات الجهات الخارجية بـ "تجميع وبيع الوصول إلى المعلومات الخاصة لمستخدمي Facebook، بما في ذلك شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica، دون معرفة المستخدمين أو موافقتهم"، كما تدعي الدعوى.

تمت الموافقة على ميتا لتسوية 725 مليون دولار الشهر الماضي من جانب قاض فيدرالي في كاليفورنيا، وتم رفع الدعوى في عام 2019 من جانب مدعين زعموا أن Facebook لم يشارك البيانات الأساسية فقط، مثل الجنس والعمر، ولكن أيضًا صورهم ومقاطع الفيديو التي صنعوها ومقاطع الفيديو التي شاهدوها والكلمات من رسائلهم الشخصية المباشرة.

كما أنه في أغسطس 2022، تم التوصل إلى تسوية وتقديمها إلى المحكمة، تلتها شهور من المفاوضات حتى 22 ديسمبر، عندما قدم المدعون طلبًا للحصول على موافقة أولية على التسوية.

قال ديريك لوزر وليزلي ويفر من شركة كيلر رورباك إل إل بي، شركة المحاماة التي تمثل المدعين، في بيان: "ستوفر هذه التسوية التاريخية الفصل في قضية الخصوصية المعقدة والجديدة هذه".

عقدت المحكمة جلسة استماع بشأن الموافقة الأولية للتسوية في 2 مارس 2023 ومنحت الموافقة الأولية للتسوية في 29 مارس 2023.

أصدرت ميتا بيانًا في ديسمبر بعد الإعلان عن تسوية الدعوى، وقالت الشركة في بيان: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وطبقنا برنامج خصوصية شامل" ، مضيفة أن التسوية "كانت في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".