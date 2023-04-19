شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أخر تسريبات جهاز جوجل بيسكل اللوحي.. الألوان وسعات التخزين والان مع تفاصيل الخبر
وسيحتوي جهاز Pixel اللوحي على هيكل من الألومنيوم مع طبقة نهائية نانوية من السيراميك تشبه الخزف ، مما ينتج عنه مظهر ناعم غير لامع وشعور محكم ، كما كشفت Google سابقًا، ويقول التقرير أن Pixel Tablet سيأتي بشريحة Tensor G2 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، يعمل بنظام Android 13.
ووفقًا للتقرير ، سيتم تقديم جهاز Pixel اللوحي بخيارين للتخزين - 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وسيتم تضمين Charging Speaker Dock الخاص بجهاز Pixel Tablet الذي تم عرضه سابقًا مع متغيرين من الجهاز اللوحي ، وفقًا للتقرير.
وستكون لوحة Pixel Tablet قادرًا على شحن الجهاز اللوحي باستخدام دبابيس بوجو الخلفية ، وسحب الطاقة من مقبس أسطواني موجود في الخلف ، على غرار Nest Hub Max، ومع ذلك ، لن تقوم Google بتضمين وحدة شحن USB-C في الحزمة.
بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم Google حالة رسمية لجهاز Pixel Tablet، وبالنسبة للجدول الزمني للإطلاق ، أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Pixel 7a سيكون متاحًا في المتاجر في 11 مايو، ومع ذلك ، قد لا يتوفر جهاز Pixel Tablet في مايو ومن المتوقع أن يصل إلى الرفوف في الأشهر المقبلة ، مع وجود شائعات تشير إلى ذلك في يونيو، يمكن أن يكون ذلك الشهر.