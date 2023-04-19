شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: المؤسسات الإخبارية يجب أن تغرد 10 قصص فقط فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "إذا كنت تتابع حساب الصحيفة NYTimes على Twitter، فستتعرض للإعجاب بمئات التغريدات يوميًا، وسيتم ملء خلاصتك بالكامل بـ NY Times"، مضيفا "ما هي أهم قصص اليوم؟ مثل 10 أو ما شابه.. رقم يمكن التحكم فيه."
كما أنه وفقًا لمتتبع وسائل التواصل الاجتماعي Socialblade، قامت الصحيفة بالتغريد بمعدل 110 مرات في اليوم على مدار الأسبوعين الماضيين.
وقال ماسك لكارلسون، مشيرًا إلى الفترة التي سبقت استحواذه على Twitter في أكتوبر: "كنت الحساب الأكثر تفاعلًا مع النظام بأكمله قبل الاستحواذ، ولذا فأنا أعرف بوضوح شيئًا عن كيفية استخدام Twitter".
جدير بالذكر أن ماسك تفوق في الشهر الماضي، على باراك أوباما ليصبح الحساب الأكثر متابعة على تويتر، بعد خمسة أشهر من شرائه للشركة.