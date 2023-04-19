تكنولوجيا: معالج Exynos 2400 يأتي قريباً بتحسينات في آداء كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من رقاقات المعالج Exynos 2400، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن رقاقة سامسونج القادمة تأتي بتحسينات في آداء كرت الشاشة.

بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير إصدار جديد من رقاقات المعالج بعنوان Exynos 2400، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل حول رقاقة المعالج القادمة.

وتشير التسريبات التي نشرت على منصة تويتر إلى أن معالج Exynos 2400 يرتكز على كرت الشاشة بمعمارية RDNA2 و 6WGP.

ومن المقرر أن يأتي معالج Exynos 2400 بآداء مضاعف حتى 4 مرات مقارنة بوحدة معالج الحوسبة في كرت الشاشة Xclipse 920 الذي يدعم معالج سامسونج السابق Exynos 2200.

ويشير رمز WGP إلى جزء من معمارية RDNA المطورة من AMD، على أن تتضمن مجموعة WGP اثنان من وحدات الحوسبة في كرت الشاشة الجديدة بمعمارية RDNA2، لذا من المتوقع أن تؤثر هذه المواصفات على الآداء العام لكرت الشاشة في معالج Exynos 2400.

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