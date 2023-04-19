تكنولوجيا: تسريب صور حية لهاتف Honor X50i لتكشف عن ألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها الذكي الجديد، Honor X50i، والذي من المقرر إطلاقه في 21 أبريل في الصين. وقبل إطلاقه رسميًا، تم تسريب صور حية للجهاز من مصادر متعددة، كاشفة عن أربعة خيارات بألوان مختلفة.

تُظهر الصور المسربة الجهة الخلفية \ لهاتف Honor X50i، والتي تكشف عن لون أزرق جديد. في وقت سابق، قامت Honor بتقديم الجهاز بلونين، “Willow Wind” و “Apricot Blossom Rain” وتم تسريب إصدار اللون الأسود في وقت سابق.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يشاع أن جهاز Honor X50i يتميز بشاشة 6.7 بوصة بدقة Full HD+ (2388 × 1080 بكسل) مع إطار نحيف للغاية ومعدل تحديث 90 هرتز. يدغم الجهاز معالج Dimensity 6020، والذي يأتي ثماني النواة وعملية تصنيع 7 نانومتر.

يحتوي جزء الكاميرا في Honor X50i على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل من الأمام ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 100 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف إلى جانب فلاش LED ثلاثي.

يوفر جهاز Honor X50i ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 7 جيجابايت ويأتي بثلاثة خيارات للتخزين: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت أو 8 جيجابايت + 256 جيجابايت أو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

كما يتميز الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط. يأتي الهاتف الذكي محملاً مسبقًا بنظام Android 12 ويبلغ سمكه 7.48 ملم ويزن 179 جرامًا.

يتوفر Honor X50i حاليًا للطلب المسبق على العديد من منصات التجارة الإلكترونية، ويتراوح سعره المتوقع بين 1500-2000 يوان (218 دولارًا – 290 دولارًا).

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