شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Netflix يتراجع عقب تحقيق إيرادات أقل من التوقعات فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ‏Netflix‏ عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من عام ‏‏2023 والتي جاءت متباينة نوعاً ما حيث حققت ربحية للسهم أعلى من المتوقع، ‏في حين خيبت الآمال بإيراداتها خلال نفس الفترة حسبما نقلت CNBC.

وكشفت شركة المحتوى الأصلي الأميركية عن تحقيق ربحية بنحو 2.88 دولار ‏لكل سهم أو 1.31 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين ‏من مارس آذار في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل ربحية بنحو 2.86 دولار ‏للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 1.61 مليار دولار أو 3.53 دولار للسهم قبل عام.‏

هذا، وحققت ‏Netflix‏ إيرادات فصلية بحوالي 8.16 مليار دولار في الربع ‏الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل إيرادات عند 8.18 مليار دولار من ‏‏7.87 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.‏

وفي ردة فعل على هذه البيانات، انخفض سهم ‏Netflix‏ خلال تعاملات ما بعد ‏إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي بنسبة 4.2% إلى 320.7 دولار بعد إغلاق الجلسة على ‏ارتفاع بنسبة 0.4% عند 333.9 دولار.‏

كانت حملة ‏Netflix‏ على مشاركة كلمات المرور في قمة اهتمامات المستثمرين، ‏ففي أواخر العام الماضي، قالت الشركة إنها ستبدأ في تطبيق إجراءات لجعل ‏الأشخاص الذين يشاركون حساباتهم مع الآخرين ينشئون حساباتهم الخاصة.‏

وقالت الشركة إن أكثر من 100 مليون مشترك يقومون بمشاركة حساباتهم مع ‏الآخرين، أو حوالي 43٪ من قاعدة مستخدميها العالمية. ‏

وقالت ‏Netflix‏ إن ذلك أثر على قدرتها على الاستثمار في محتوى جديد، لكن في ‏فبراير الماضي، حددت ‏Netflix‏ إرشادات مشاركة كلمات المرور في أربعة ‏بلدان: نيوزيلندا وكندا والبرتغال وإسبانيا.‏

وأفادت الشركة أنها ستطلب من المستخدمين في تلك البلدان تحديد "موقع أساسي" ‏لحساباتهم، والسماح للمستخدمين بإنشاء ما يصل إلى "حسابين فرعيين" لأولئك ‏الذين لا يعيشون في قاعدتهم الرئيسية مقابل رسوم إضافية.‏