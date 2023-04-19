شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Netflix يتراجع عقب تحقيق إيرادات أقل من التوقعات فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت شركة المحتوى الأصلي الأميركية عن تحقيق ربحية بنحو 2.88 دولار لكل سهم أو 1.31 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس آذار في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل ربحية بنحو 2.86 دولار للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 1.61 مليار دولار أو 3.53 دولار للسهم قبل عام.
هذا، وحققت Netflix إيرادات فصلية بحوالي 8.16 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل إيرادات عند 8.18 مليار دولار من 7.87 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.
وفي ردة فعل على هذه البيانات، انخفض سهم Netflix خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي بنسبة 4.2% إلى 320.7 دولار بعد إغلاق الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 333.9 دولار.
وقالت الشركة إن أكثر من 100 مليون مشترك يقومون بمشاركة حساباتهم مع الآخرين، أو حوالي 43٪ من قاعدة مستخدميها العالمية.
وقالت Netflix إن ذلك أثر على قدرتها على الاستثمار في محتوى جديد، لكن في فبراير الماضي، حددت Netflix إرشادات مشاركة كلمات المرور في أربعة بلدان: نيوزيلندا وكندا والبرتغال وإسبانيا.
وأفادت الشركة أنها ستطلب من المستخدمين في تلك البلدان تحديد "موقع أساسي" لحساباتهم، والسماح للمستخدمين بإنشاء ما يصل إلى "حسابين فرعيين" لأولئك الذين لا يعيشون في قاعدتهم الرئيسية مقابل رسوم إضافية.