تكنولوجيا: شاومي تطلق ذراع التحكم Xiaomi Game مع اتصال سلكي/لاسلكي بسعر 29 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرًا وحدة تحكم جديدة للألعاب تحتوي على خيارات اتصال سلكية ولاسلكية، هي نسخة مصغرة من Xiaomi GamePad Elite Edition التي تم إطلاقها العام الماضي.

تضم وحدة التحكم مجموعة من الميزات بما في ذلك دعم الحسية الجسدية، وتتوافق مع أنظمة تشغيل Android و Windows ومتاحة للشراء على Xiaomi Youpin مقابل 199 يوان ( 29 دولارًا).

تم تصميم وحدة التحكم Xiaomi Game لتكون قابلة للتكيف مع العديد من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وأجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما أنها تدعم منصات الألعاب السحابية المختلفة مثل Steam وألعاب Xiaomi cloud و Tencent Start وألعاب Netease cloud وغيرها.

تحتوي وحدة التحكم في على عصا تحكم كبيرة الحجم مع زر تشغيل خطي Hall يمكنه محاكاة تأثير التحكم في اللعبة أثناء التسريع والفرامل وإطلاق النار.

علاوةً على ذلك، يحتوي الجهاز على جيروسكوب مدمج مكون من 6 محاور يدعم التحكم الحسي الجسدي، ويساعد تصميم الزر المريح على تقليل إجهاد المعصم الناتج عن جلسات اللعب الطويلة.

تدعم وحدة التحكم ثلاث طرق اتصال: جهاز استقبال لاسلكي (يأتي مع محول WiFi) وبلوتوث وكابل بيانات. يمكنه أيضًا تشغيل الأجهزة التي لا تعمل بمقبض مع وظيفة تعيين Xiaomi Game Center.

تحتوي وحدة التحكم في Xiaomi Game على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن تدوم لمدة 20 ساعة. يمكن شحن البطارية أثناء استخدام وحدة التحكم في وضع الاتصال السلكي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم اتصال المقبض المزدوج على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وأجهزة التلفزيون الذكية لوضع اللعب ثنائي اللاعبين.

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