شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحظر مقاطع فيديو تروّج بشكل مباشر لاضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهج يوتيوب سياسة خاصة بحظر مقاطع الفيديو التي تروّج بشكل مباشر لاضطرابات الأكل، واتخذ حاليا إجراءات تهدف لتضييق الخناق على المحتوى الذي قد يشجع عن غير قصد هذا السلوك.

وتحظر الخدمة مقاطع الفيديو الخاصة باضطرابات الأكل التي تظهر سلوكًا "مشابهًا" أو تنمرًا موجهًا للوزن، كما ستقيد الشركة أيضًا مقاطع الفيديو الإعلامية والفنية التي تحتوي على اضطرابات (مثل مناقشة شخص ما للتعافي) للمستخدمين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر.

وتظهر لوحات موارد الأزمات لاضطرابات الأكل في المزيد من الأماكن، بينما تظهر بالفعل في نتائج البحث في تسعة بلدان (بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة)، ستراها أسفل مقاطع الفيديو ذات الصلة في تلك المناطق وفقا لموقع Engadget.

وقال موقع يوتيوب"سيكون النهج الجديد قابلاً للعرض في البداية وسيصل إلى المزيد من الأشخاص في الأسابيع المقبلة.

أوضح موقع يوتيوب أن الإضافة عبارة عن إقرار بأن مقاطع الفيديو يمكن أن تؤثر على الأشخاص "بطرق مختلفة".

من الناحية المثالية، سيؤدي ذلك إلى تقليل فرص منشئي الفيديو المعاونين في تعزيز اضطرابات الأكل عن غير قصد لدى المشاهدين المعرضين للخطر.