تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch5 تدعم الآن إستشعار حرارة الجلد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت إصدارات سامسونج من ساعات Galaxy Watch5 في دعم ميزة إستشعار حرارة الجلد التي تعمل الآن بالفعل.

أطلقت العملاق الكوري ساعات Galaxy Watch5 في شهر أغسطس من العام الماضي بعدد من المميزات والتي تشمل ميزة إستشعار حرارة الجلد، إلا أن هذه الميزة لم تعمل في ساعات Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro حتى الآن.

ولقد أعتمدت ميزة إستشعار حرارة الجلد خلال شهر فبراير من هذا العام، حيث يعمل المستشعر على متابعة التغييرات التي تطرأ على حرارة جلد وفقاً لبيانات المستخدم المسجلة.

ولقد إستطاعت سامسونج تنشيط ميزة إستشعار حرارة الجلد عقب الحصول على الموافقة والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث أعتمدت الميزة في FDA في سوق الولايات المتحدة.

أيضاً تقدم سامسونج الميزة في إصدارات الشركة من ساعات Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro في عدد 29 من الأسواق العالمية التي تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر، أيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وأيضاً سويسرا.

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