تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد دعم Poco F5 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Poco لإطلاق هاتف Poco F5 Pro الذي انطلق للسوق الصيني بعنوان Redmi K60، ولقد رصد Poco F5 Pro في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت منصة Geekbench على أن هاتف Poco F5 Pro يأتي برقاقة معالج 8 Gen 1، ونظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويأتي Poco F5 Pro بنفس مواصفات وتصميم هاتف Redmi K60 الذي انطلق للسوق الصيني في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ولقد قدم أعلى نموذج من هاتف Redmi K60 في السوق الصيني بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف Poco F5 Pro بذاكرة 12 جيجا بايت رام في أعلى نموذج.

من جانب أخر سجل هاتف Poco F5 Pro في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم 23013PC75G، ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي قريباً في الأسواق.

المصدر

اعلان





