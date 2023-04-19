شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تفتح منصتها الاجتماعية VR للمراهقين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن افتتاح منصة Horizon Worlds الاجتماعية للواقع الافتراضي للشباب في الولايات المتحدة وكندا في الأسابيع المقبلة، وبالنسبة للاعبين المراهقين الذين تعرفهم Meta ستتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، وسيكون لدى Meta بعض الميزات الإضافية للمساعدة في توفير تجربة أكثر أمانًا على المنصة، وفقا لتقرير theverge .

كما ستكون الملفات الشخصية للمراهقين خاصة بشكل افتراضي على سبيل المثال، ولن تعرض Meta حالة المراهق عبر الإنترنت إلا إذا اختاروا عكس ذلك.

وميزة "وضع الصوت" التي تحول أصوات الأشخاص الذين لا تعرفهم إلى "أصوات هادئة وودية" وتشويش صوتك سيتم تشغيلها أيضًا بشكل افتراضي للمراهقين، و لن تظهر Meta أي شخص بالغ لا يعرفه اللاعب المراهق في علامة التبويب "الأشخاص الذين قد تعرفهم، وتقول الشركة إنها وسعت أدوات الإشراف الأبوي VR الخاصة بها لتشمل Horizon Worlds.

وقد يؤدي التوسع إلى المراهقين إلى جلب المزيد من اللاعبين إلى المنصة ، والتي قيل إنها تكافح للحفاظ على المستخدمين، لكن هذه الخطوة واجهت بعض الانتقادات. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير أن Meta خطط لفتح Horizon Worlds حتى سن المراهقة، وفي مارس ، كتب السناتور Ed Markey (D-MA) و Richard Blumenthal (D-CT) خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg يدعوه إلى وقف الخطط.

كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "إن خطة Meta لاستهداف الشباب بعروض في metaverse تثير القلق بشكل خاص في ضوء إخفاقاتك المستمرة في حماية المستخدمين الشباب"، "من خلال سجل حافل من الفشل في حماية الأطفال والمراهقين، فقدت Meta ثقة الوالدين وأطباء الأطفال وواضعي السياسات وثقة الجمهور."

على الرغم من هذه المعارضة، يمضي Meta قدمًا في الإطلاق، وقال ماركي في بيان لصحيفة وول ستريت جورنال: "ميتا لديها سجل من الفشل الذريع في حماية الأطفال والمراهقين، ومرة ​​أخرى، اختارت هذه الشركة تعريض المستخدمين الشباب للخطر حتى تتمكن من جني المزيد من المال " .

وفتح Horizon Worlds للمراهقين، تجعل Meta أكثر منافسة مع منصات metaverse-y الأخرى مثل Fortnite وRoblox ، والتي تتمتع أيضًا بميزات خاصة مصممة للمساعدة في حماية اللاعبين الأصغر سنًا، ومن المتوقع أيضًا أن تجلب Meta Horizon Worlds إلى الويب والجوّال في وقت ما "قريبًا".