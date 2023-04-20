شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تخطط اتخاذ إجراءات لمشاركة الحساب المدفوعة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتفليكس على وشك نقل معركتها ضد مشاركة الحساب إلى الولايات المتحدة وكتبت الشركة في رسالتها للمساهمين وهى في الربع الأول أطلقنا نظام المشاركة المدفوعة في أربع دول، ونحن سعداء بالنتائج، ونحن نخطط لطرح واسع النطاق، بما في ذلك في الولايات المتحدة، في الربع الثانى، وفقا لتقرير engadget.

ومنذ فبراير، عرضت Netflix مشاركة الحساب المدفوع في كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا، وتسمح الوظيفة الإضافية لأصحاب الحسابات الأساسية بدفع رسوم إضافية كل شهر لمشاركة خدمة Netflix الخاصة بهم مع ما يصل إلى شخصين خارج المنزل، و بصفتك المالك الرئيسي للحساب لا يزال بإمكانك المشاهدة على هاتفك وتسجيل الدخول إلى الخدمة على جهاز خارج منزلك، مثل جهاز تلفزيون ذكي في فندق، ويتيح Netflix أيضًا للمستخدمين الثانويين تحويل ملفاتهم الشخصية إلى حسابات جديدة.

وتقول الشركة في صفحة الدعم: "من المفترض أن تتم مشاركة حساب Netflix في أسرة واحدة (الأشخاص الذين يعيشون في نفس الموقع مع مالك الحساب)، وسيحتاج الأشخاص الذين ليسوا في أسرتك إلى التسجيل للحصول على حساب خاص بهم لمشاهدة Netflix."

في الماضي، قدرت Netflix أن أكثر من 100 مليون أسرة غير مدفوعة يمكنها الوصول إلى خدمتها من خلال مشاركة الحساب المجانية، وتقول الشركة إن هذه الممارسة تحد من قدرتها على الاستثمار في محتوى جديد، كما أنها تدرك أيضًا أن قرار تقييد مشاركة الحساب من المحتمل أن يؤدي إلى عمليات الإلغاء، ويأتي توسيع مشاركة الحساب المدفوع في نفس اليوم الذي قالت فيه Netflix إنها ستنهي أعمال تأجير أقراص DVD في سبتمبر