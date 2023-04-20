شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 21 من الأقمار الصناعية Starlink V2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقلع صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 21 من أقمار ستارلينك الجديدة "V2 mini" التابعة لشركة سبيس من مجمع إطلاق الفضاء رقم 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، وهناك أربع فرص لإطلاق النسخ الاحتياطي مجدولة حاليًا في نفس اليوم في حالة ظهور مشكلات أثناء النافذة الأصلية.

وبعد حوالي 8 دقائق و 26 ثانية من الإطلاق، ستحاول المرحلة الأولى من الصاروخ الهبوط على متن مركبة سبيس إكس ذاتية القيادة بدون طيار A Shortfall of Gravitas التي تنتظر في مكان قريب في المحيط الأطلسي.

وصُممت الأقمار الصناعية Starlink V2 المصغرة من SpaceX لتكون أكثر قوة من التكرارات السابقة، مما يسمح بسعة نطاق عريض أكبر من الأجيال السابقة، وفقًا للشركة، كما أنها تتميز بدفعات هول، وهي أنظمة دفع كهربائية توفر أكثر من ضعف كمية الدفع مقارنة بتلك الموجودة على متن أقمار ستارلينك من الجيل الأول، كما قالت سبيس إكس.

لدى SpaceX بالفعل أكثر من 4000 قمر صناعي Starlink في المدار، لكن لديها خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير، حيث حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق ما يصل إلى 12000 مركبة أخرى من Starlink وتسعى للحصول على إذن لإضافة 30000 أخرى ضخمة.

في حين أن الأقمار الصناعية ستساعد في جلب الإنترنت عريض النطاق إلى المواقع البعيدة أو المحرومة في جميع أنحاء العالم ، فإن هذا القدر من الأقمار الصناعية يأتي أيضًا مع سلبيات، حيث يشتكي علماء الفلك من قيام مركبة Starlink بمقاطعة الملاحظات العلمية.

وستكون المهمة بمثابة الرحلة الخامسة والعشرين للشركة حتى الآن في عام 2023، وكانت المرحلة الأولى التي تحلق فيها هذه المهمة قد أطلقت سابقًا مركبة هاكوتو آر الجوالة الخاصة إلى مدار القمر وثلاث بعثات ستارلينك، بالإضافة إلى حمولات أخرى.

عندما يتعلق الأمر بإطلاقات سبيس إكس القادمة، فإن كل الأنظار تتجه نحو الإطلاق الفضائي الأول لصاروخ ستارشيب الضخم للشركة، والذي يستهدف حاليًا يوم الخميس (20 أبريل).

عندما يتم إطلاق المركبة الفضائية في رحلة تجريبية تاريخية، فإنها ستحمل لقب أقوى صاروخ في العالم وتمهد الطريق لعصر جديد من رحلات الفضاء البشرية.