شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية أرشفة منشورات إنستجرام وإلغاء الأرشفة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم إنستجرام بإضافة جميع الصور ومقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها كمنشورات على إنستجرام تلقائيًا إلى ملفك الشخصي، مما يسمح لمتابعيك بمشاهدتها في أي وقت، ومع ذلك قد تكون هناك حالات لم تعد ترغب فيها في عرض منشورات معينة في ملف التعريف الخاص بك، لكنك لا تريد حذفها تمامًا.

أرشفة مشاركات إنستجرام

لإخفاء منشور من ملفك الشخصي على إنستجرام ومنع ظهوره لمتابعيك والمستخدمين الآخرين يمكنك أرشفته، لا يزال من الممكن الوصول إلى المنشور المؤرشف في مجلد الأرشيف متى أردت مشاهدته مرة أخرى، إليك دليل سريع لمساعدتك في أرشفة مشاركاتك على إنستجرام.

قم بتشغيل تطبيق إنستجرام على جهازك المحمول

وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

انتقل إلى المنشور الذي تريد أرشفته.

ثم اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

اضغط على زر الأرشفة.

إلغاء أرشفة مشاركات إنستجرام

بعد أن تقوم بأرشفة منشور إنستجرام، يمكنك أيضًا إلغاء أرشفته في أي وقت تريده وستظهر المنشورات مرة أخرى في ملف التعريف الخاص بك في نفس المكان كما في السابق. بمجرد أن يتم إلغاء أرشفة المنشور ، يمكن لمتابعيك الوصول إليه مرة أخرى.

إليك كيفية إلغاء أرشفة أي من مشاركاتك على إنستجرام:

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي وانتقل إلى ملفك الشخصي.

اضغط على قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

من القائمة المنبثقة حدد خيار الأرشفة.

اختر خيار المنشورات من القائمة المنسدلة المتوفرة في الأعلى.

انتقل إلى المنشور الذي تريد إلغاء أرشفته واضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط.

بعد ذلك ، يمكنك تحديد خيار Unarchive من النافذة المنبثقة.

يتم حفظ الإعجابات والتعليقات للمنشور المؤرشف وبمجرد إخراجها من الأرشيف تتم استعادتها كما هي.