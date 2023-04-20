شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح أول متجر Apple في دلهي بالهند 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها ستفتتح متجر Apple Saket ، أول متجر للشركة في العاصمة الوطنية، يوم الخميس، واستعرضت شركة كوبرتينو يوم الأربعاء المتجر الجديد لوسائل الإعلام قبل يوم من الافتتاح الرسمي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook أول متجر للشركة في البلاد في مومباي، بعد 15 عامًا من إطلاق أول منتج لشركة Apple في الهند، وأعلن صانع iPhone أيضًا أن Apple Saket وعمليات الشركة الأخرى في الهند محايدة الكربون وتعمل بالطاقة المتجددة.

في بيان صحفي، قالت شركة Apple إن المتجر الجديد، الواقع في Select City Walk Mall في دلهي، سيفتح يوم الخميس، وأعلنت الشركة أيضًا أنه سيتمكن العملاء من الاشتراك في جلسات "Today at Apple" في المتجر في دلهي ومع ذلك، يشير موقع الشركة على الويب إلى أن جميع الجلسات المجدولة حتى 2 مايو قد تم حجزها بالكامل بالفعل.

في Apple Saket، سيتمكن العملاء من الوصول إلى أحدث طرازات iPhone و iPad و Apple Watch و AirPods و Mac و Apple TV من الشركة، بالإضافة إلى ذلك، فإن جدران المتجر مبطنة بملحقات الأجهزة المدعومة، يحتوي المتجر أيضًا على مساحة محجوزة لجلسات Today at Apple، حيث يمكن للعملاء التعرف على أجهزتهم وكيفية استخدام خدمات Apple المتنوعة، وتتيح خدمة Apple Pickup للعملاء أيضًا شراء الأجهزة عبر الإنترنت ثم استلامها من المتجر.

يبدو أن المتجر أصغر حجمًا مقارنةً بنظيره في مومباي، Apple BKC، الذي افتتحه الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook يوم الثلاثاء، ويقال أيضًا إن كوك خطط للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال زيارته المستمرة للبلاد.

حتى وقت سابق من هذا الأسبوع، تمت خدمة العملاء في الهند من خلال متاجر Apple المعتمدة، وسيخزن متجر Apple BKC الجديد في مومباي ومتجر Apple Saket في دلهي كل منتج وملحق أطلقته Apple في الدولة، بينما يقدم للعملاء نفس تجربة متاجر Apple في البلدان الأخرى.

وفقًا لصانع iPhone ، فإن لدى Apple Saket 70 موظفًا للبيع بالتجزئة ينتمون إلى 18 ولاية في جميع أنحاء البلاد، وتقول شركة آبل إن هؤلاء الموظفين يتحدثون أكثر من 15 لغة بشكل جماعي، مثل متاجر Apple الأخرى، يمكن للعملاء أيضًا تحديد موعد في Genius Bar لتلقي المساعدة من خبراء Apple بشأن المشكلات المتعلقة بالأجهزة والاشتراكات والخدمات الرقمية، وفقًا للشركة.