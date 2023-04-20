شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تبدأ جولتها الأخيرة من عمليات تسريح الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Meta عمليات التسريح التي أعلنت عنها في مارس، حيث أكدت الشركة أنها تخلت عن الموجة الأولى من حوالي 10000 موظف، ووفقاً لـCNBC فإن هذه الجولة الأولية من تخفيضات الوظائف تركز على الأدوار الفنية، مثل مهندس البرمجيات ومبرمجي ألعاب AR / VR ومصممي تجربة المستخدم، وسيتم قطع المناصب التجارية (مثل المالية والقانونية) في مايو، وقد يتأثر عمال التكنولوجيا الآخرون الشهر المقبل.

وحدد رئيس الشركة مارك زوكربيرج الجدول الزمني للتخفيضات عند الكشف عنها الشهر الماضي، ويأتي ذلك بعد أن قامت شركة ميتا بتسريح 11000 شخص في الخريف الماضي، وتمثل جولتا التخفيضات أول عمليات تسريح جماعي للعمال في Meta، وقد وصف زوكربيرج عام 2023 بأنه "عام الكفاءة" حيث تضيق الشركة تركيزها وتكون أكثر إنتاجية من الناحية النظرية.

تتعامل Meta مع اقتصاد صعب مثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تسرح الموظفين، لكنها تكافح أيضًا من أجل التحول إلى metaverse، استمر رائد وسائل التواصل الاجتماعي في ضخ مليارات الدولارات في وحدة Reality Labs المسؤولة عن سماعات رأس VR ومنصات افتراضية مثل Horizon Worlds، لكن هذه لم تترجم بعد إلى نمو كبير في الإيرادات، وانخفضت عائدات الإعلانات لمنصات Meta الاجتماعية الرئيسية في عام 2022.

تشير توقعات الشركة للربع المنتهي لتوها إلى أن أسوأ فترات الانكماش قد تكون في نهايتها، وسيتم الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل، من غير المتوقع أن تحقق Reality Labs ربحًا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأعمال الاجتماعية لشركة Meta إلى النمو الهادف.