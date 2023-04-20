تكنولوجيا: هاتف Vivo S17 Pro القادم يضم كاميرة portait بدقة 12 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم vivo هاتف vivo S17 Pro قريباً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن الإعدادات تشمل كاميرة portait بدقة 12 ميجا بيكسل.

كشف موقع “Digital Chat Station” عن تفاصيل جديدة حول هاتف vivo S17 Pro القادم، حيث يضم هذا الإصدار ترقية في إعدادات الكاميرة تشمل مستشعر portait بدقة 12 ميجا بيكسل، وذلك على عكس الإصدار السابق الذي جاء بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بميزة عمق التصوير.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف مستشعر Sony IMX766V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل ويدعم زوايا عرض فائقة الإتساع، أيضاً من المتوقع أن يدعم مستشعر portrait الثالث المميز بدقة 12 ميجا بيكسل التكبير البصري حتى مرتين وهو مستشعر Sony IMX663.

أيضاً من المتوقع أن يأتي vivo S17 Pro بميزة التكبير البصري الأساسي حتى مرتين، كبديل للتكبير البصري حتى 5 مرات.

المصدر

اعلان





