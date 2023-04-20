شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث نادر على وشك إغراق أجزاء من أستراليا فى الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمتد أول كسوف للشمس في عام 2023 من أستراليا وجنوب شرق آسيا إلى منطقة المحيط الهادئ، فيوشك موسم الكسوف الأول لعام 2023 أن يبدأ اليوم الخميس 20 أبريل، مع كسوف كلي حلقي هجين نادر للشمس، وفقا لتقرير RT .





كسوف الشمس التمهيدى

يحدث الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ويلقي بظلاله على سطح الكوكب.

ويميل مسار القمر بمقدار خمس درجات بالنسبة لمستوى مسير الشمس، ويفتقد إلى الشمس في معظم الممرات.

ولكي يحدث موسم الكسوف، يجب أن يسقط القمر الجديد والمكتمل بالقرب من عقدة تقاطع مدار القمر ومسار الشمس. ويحدث هذا حوالي مرتين في السنة.

ويحدث الكسوف الكلي عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، ما يغرق ما يوجد في ظل القمر في ظلام غريب ويكشف عن الهالة الشمسية البيضاء اللؤلؤية.

وعلى الرغم من أننا غالبا ما نتعجب من مسألة كيف يبدو أن القمر مناسب تماما للشمس كما يُرى من الأرض، إلا أن هذا ليس هو الحال دائما. فإذا كان القمر الجديد يتجه نحو الأوج وكانت الشمس بضعة أشهر داخل الحضيض، يفشل الظل المظلي الداخلي في الوصول إلى سطح الأرض، ويحدث كسوف حلقي. ثم يتم التعامل مع المراقبين في حالة كسوف "حلقة النار" اللامع.





كسوف هجين غريب للشمس

لكن شيئا غريبا لا يزال يحدث في 20 أبريل، وهو ظل القمر المظلي بالكاد يمسح الأرض على جزء من المسار، فقط ليظهر مرة أخرى على الجانب الآخر. وهذا هو الجزء المختلط من الكسوف، والذي ينتقل من كسر حلقي إلى كسر كلي، ثم يعود إلى الحلقي مرة أخرى، والمسار الذي يبلغ عرضه 49 كيلومترا يلامس عند شروق الشمس فوق المحيط الهندي. ويهبط الكسوف فقط لفترة وجيزة في ثلاث نقاط.

ويحدث أول هبوط فوق الطرف الشمالي الغربي المتطرف لأستراليا على طول ساحل نينغالو وبلدة إكسماوث الصغيرة. ويعبر الظل بعد ذلك بحر تيمور ويلامس الطرف الشرقي من جزيرة تيمور الشرقية بالقرب من العاصمة ديلي، ثم يعبر مجموعة متناثرة من الجزر الإندونيسية بما في ذلك كيسار وجزر شوتين وغينيا الغربية الجديدة. والحد الأقصى للمدة الإجمالية هو دقيقة واحدة و16 ثانية فقط، جنوب جزيرة تيمور الشرقية الإندونيسية في بحر تيمور.

حدث نادر

ما مدى ندرة الكسوف الهجين؟ حسنا، لا يوجد سوى 7 كسوفات هجينة في القرن الحادي والعشرين، أو 3.1% من كسوف الشمس بشكل عام.

وتعتبر الحلقات في الواقع أكثر شيوعا من المجاميع في العصر الحالي، وستستمر في أن تصبح أكثر من ذلك على مدار مئات الملايين من السنين القادمة حيث ينحسر القمر ببطء عن الأرض، حتى تصبح جميع كسوف الشمس المركزية حلقيا بشكل بعيد المنال.

وقال الباحث مايكل زيلر والباحث المطارد للكسوف لـ Universe Today: "إن كسوف الشمس الهجين في 20 أبريل 2023 ملحوظ من حيث مدته أطول من معظم المجاميع الحلقية، وهو الأطول حتى 17 أكتوبر 2172. هناك بعض الحلقي الحقيقي في نهاية المسار المركزي قبل غروب الشمس مباشرة، ولكن مع مدة وجيزة تزيد قليلا عن 4 ثوان من الحلقة الحلقيّة. وسيبلغ إجمالي هذا الكسوف حوالي 2920 كيلومترا من الانكسار الحلقي".

ويعد كسوف الشمس أكثر شيوعا مما تعتقد في جميع أنحاء النظام الشمسي. وتشهد المركبات الجوالة على المريخ بشكل روتيني كسوفا حلقيا مشوها بفضل أقمار المريخ الصغيرة ديموس وفوبوس.

وأيضا، توجه إلى سطح أقمار المشتري الرئيسية، وسترى كسوفا كليا للشمس يتميز بتوافق حاد مشابه للأرض خلال موسم العبور المتبادل.

وعلى الرغم من أن قلة من الناس يعيشون على طول المسار المركزي للكسوف الأسبوع المقبل، فإن الملايين في جميع أنحاء أستراليا وجنوب شرق آسيا سيتم التعامل معهم بمناظر جزئية من جميع أنحاء المسار. وستحتاج إلى ممارسة السلامة المناسبة من الكسوف خلال جميع المراحل الجزئية على الكسوف، واستخدام نظارات معتمدة للعرض.

وتمتد المراحل الجزئية من أستراليا عبر جنوب شرق آسيا.