شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض صافى دخل Tesla بنسبة 24% فى الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ صافي دخل Tesla 2.51 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض نسبته 24% من نفس الفترة من عام 2022، في حين هبطت الأرباح المعدلة للشركة بنسبة 23% خلال نفس الفترة إلى 73 سنتاً للسهم الواحد.
وبلغت أرباح Tesla 85 سنتاً للسهم في الربع الأول من عام 2023، وهو ما اتسق مع توقعات المحللين، في حين بلغت الإيرادات 23.33 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 23.21 مليار دولار.
وبلغت إيرادات Tesla من أنشطتها الإنتاجية الأساسية من السيارات الكهربائية حوالي 19.96 مليار دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 18% من نفس الفترة من العام الماضى.
كما ارتفعت إيرادات Tesla من وحدة الطاقة بنسبة 148% إلى 1.53 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
هذا، وقد خفضت الشركة أسعار سياراتها بنهاية العام الماضي وعدة مرات في الربع الأول من هذا العام.
وفي أوائل أبريل الجاري، أعلنت Tesla تسليم 422.875 ألف سيارة في أول ربع سنوي من عام 2023، وهو ما اقتراب من مستهدف الشركة، في حين سجلت وتيرة الإنتاج 440.808 ألف سيارة.
وتوقعت Tesla إنفاق ما يتراوح بين 7 و9 مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025، كما ستزيد النفقات الرأسمالية بنحو مليار دولار خلال العامين القادمين.