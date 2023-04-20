شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض صافى دخل ‏Tesla‏ بنسبة 24% فى الربع الأول من‏ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم شركة ‏Tesla‏ خلال تداولات ما بعد إغلاق جلسة أمس الأربعاء بنحو 4%، ‏وذلك بعد إعلان الشركة الأمريكية عن نتائجها المالية الفصلية عن الربع السنوي ‏الأول، حسبما نقلت CNBC.

وبلغ صافي دخل ‏Tesla‏ 2.51 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض نسبته 24% ‏من نفس الفترة من عام 2022، في حين هبطت الأرباح المعدلة للشركة بنسبة ‏‏23% خلال نفس الفترة إلى 73 سنتاً للسهم الواحد.‏

وبلغت أرباح ‏Tesla‏ 85 سنتاً للسهم في الربع الأول من عام 2023، وهو ما اتسق ‏مع توقعات المحللين، في حين بلغت الإيرادات 23.33 مليار دولار مقارنة بتوقعات ‏عند 23.21 مليار دولار.‏

وبلغت إيرادات ‏Tesla‏ من أنشطتها الإنتاجية الأساسية من السيارات الكهربائية ‏حوالي 19.96 مليار دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 18% من نفس الفترة ‏من العام الماضى.‏

كما ارتفعت إيرادات ‏Tesla‏ من وحدة الطاقة بنسبة 148% إلى 1.53 مليار دولار ‏مقارنة بنفس الفترة قبل عام.‏

يأتي ذلك بعد قيام الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك ببيع أسهم بمليارات ‏الدولارات من حيازته في ‏Tesla‏ من أجل تمويل صفقة شراء منصة التواصل ‏الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار التي يمتلكها في الوقت الحالي.‏

هذا، وقد خفضت الشركة أسعار سياراتها بنهاية العام الماضي وعدة مرات في ‏الربع الأول من هذا العام.‏

وفي أوائل أبريل الجاري، أعلنت ‏Tesla‏ تسليم 422.875 ألف سيارة في ‏أول ربع سنوي من عام 2023، وهو ما اقتراب من مستهدف الشركة، في حين ‏سجلت وتيرة الإنتاج 440.808 ألف سيارة.‏

وتوقعت ‏Tesla‏ إنفاق ما يتراوح بين 7 و9 مليارات دولار خلال عامي 2024 ‏و2025، كما ستزيد النفقات الرأسمالية بنحو مليار دولار خلال العامين القادمين.