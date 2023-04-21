شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح ‏IBM‏ فوق التوقعات والإيرادات ترتفع 0.4% خلال الربع الأول‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ‏IBM‏ عن تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال الربع السنوي الأول من ‏العام الجاري، لكن الإيرادات دون المتوقع حسبما نقلت CNBC.

وبلغت ربحية السهم 1.36 دولار مقارنة بتوقعات عند 1.26 دولار، في حين ‏ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.4% غلى 14.25 مليار دولار، لكنها دون ‏توقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بنحو 14.35 مليار دولار.‏

وقفز صافي دخل ‏IBM‏ بنسبة 26% إلى 927 مليون دولار أو بنحو 1.02 دولار ‏للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.‏

وارتفعت الأرباح بوتيرة أسرع من الإيرادات نظرا لأن إجمالي النفقات ومصادر ‏الدخل الأخرى تراجعت بنسبة 4% إلى 6.45 مليار دولار تزامناً مع الخفص في ‏صافي دخل أعمال البحث والتطوير والبرمجيات.‏

وارتفعت إيرادات الشركة من قسم البرمجيات بنحو 3% إلى 5.92 مليار دولار، ‏وهو ما جاء أعلى من التوقعات عند 5.83 مليار دولار.‏

وبلغت إيرادات الوحدة الاستشارية التابعة لـ‎ IBM‏ ما يقرب من 4.96 مليار دولار ‏بارتفاع نسبته 3% من الربع الأول عام 2022، لكنها دون توقعات عند 5.01 ‏مليار دولار.‏