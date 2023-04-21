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تكنولوجيا: أرباح ‏IBM‏ فوق التوقعات والإيرادات ترتفع 0.4% خلال الربع الأول‏

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ‏IBM‏ عن تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال الربع السنوي الأول من ‏العام الجاري، لكن الإيرادات دون المتوقع حسبما نقلت CNBC.

 

 

وبلغت ربحية السهم 1.36 دولار مقارنة بتوقعات عند 1.26 دولار، في حين ‏ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.4% غلى 14.25 مليار دولار، لكنها دون ‏توقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بنحو 14.35 مليار دولار.‏

 

 

وقفز صافي دخل ‏IBM‏ بنسبة 26% إلى 927 مليون دولار أو بنحو 1.02 دولار ‏للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.‏

 

 

وارتفعت الأرباح بوتيرة أسرع من الإيرادات نظرا لأن إجمالي النفقات ومصادر ‏الدخل الأخرى تراجعت بنسبة 4% إلى 6.45 مليار دولار تزامناً مع الخفص في ‏صافي دخل أعمال البحث والتطوير والبرمجيات.‏

 

 

وارتفعت إيرادات الشركة من قسم البرمجيات بنحو 3% إلى 5.92 مليار دولار، ‏وهو ما جاء أعلى من التوقعات عند 5.83 مليار دولار.‏

 

 

وبلغت إيرادات الوحدة الاستشارية التابعة لـ‎ IBM‏ ما يقرب من 4.96 مليار دولار ‏بارتفاع نسبته 3% من الربع الأول عام 2022، لكنها دون توقعات عند 5.01 ‏مليار دولار.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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