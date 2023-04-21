شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح IBM فوق التوقعات والإيرادات ترتفع 0.4% خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت ربحية السهم 1.36 دولار مقارنة بتوقعات عند 1.26 دولار، في حين ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.4% غلى 14.25 مليار دولار، لكنها دون توقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بنحو 14.35 مليار دولار.
وقفز صافي دخل IBM بنسبة 26% إلى 927 مليون دولار أو بنحو 1.02 دولار للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وارتفعت الأرباح بوتيرة أسرع من الإيرادات نظرا لأن إجمالي النفقات ومصادر الدخل الأخرى تراجعت بنسبة 4% إلى 6.45 مليار دولار تزامناً مع الخفص في صافي دخل أعمال البحث والتطوير والبرمجيات.
وبلغت إيرادات الوحدة الاستشارية التابعة لـ IBM ما يقرب من 4.96 مليار دولار بارتفاع نسبته 3% من الربع الأول عام 2022، لكنها دون توقعات عند 5.01 مليار دولار.