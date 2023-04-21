شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلن جوجل عن هاتف Pixel قابل للطى فى I / O الشهر المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على إطلاق هاتف Pixel القابل للطي الذي طالما ترددت شائعات عنه، وتدعي CNBC أنها شاهدت اتصالات داخلية تكشف أنه سيتم الإعلان عن Pixel Fold في مؤتمر I / O في العاشر من مايو، وسيتم شحنها في يونيو، يقال إن الجهاز سيكلف حوالي 1700 دولار، أو ما يقرب من 1800 دولار تطلبها Samsung للحصول على Galaxy Z Fold 4.

قد تروج الشركة لبعض المزايا التي تتفوق على منافستها، وسيكون لدى Pixel Fold تصميم يشبه الكتاب مع شاشة خارجية مقاس 5.8 بوصة وشاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة، ولكن من المفترض أن يكون بها "المفصلة الأكثر متانة" من أي مفصل قابل للطي، وفقًا لجوجل، يجب أيضًا أن تكون مقاومة للماء وأن تحتوي على بطارية أكبر تدوم حتى 24 ساعة في الاستخدام العادي، و 72 ساعة مع Extreme Battery Saver.

من الواضح أن Pixel Fold سيستخدم نفس شريحة Tensor G2 كما هو الحال في سلسلة Pixel 7، وتشير التسريبات السابقة إلى أنه قد يحتوي على كاميرات تسبق Pixel 6، كما هو الحال مع وحدات البكسل الأخرى، قد يكون السحب هو تجربة Android "الخالصة" وهذا سوف يكون أول فرصة للتعرف على نهج Google الخاص بالأجهزة القابلة للطي، وفقاً لموقع engadget.

لا يزال السعر باهظًا مقارنةً بهواتف Pixel العادية، والتي يبلغ سعرها 899 دولارًا أمريكيًا لهاتف Pixel 7 Pro، ومع ذلك، قد تُحسِّن Google الصفقة من خلال تشجيع المبادلات، قد تقدم الشركة أيضًا Pixel Watch مجانًا للمشترين.

إذا كانت التفاصيل دقيقة، فقد لا يكون بيع Pixel القابل للطي أمرًا سهلاً، ومن المتوقع أن تطلق Google هاتف Pixel 8 هذا الخريف، ومن المحتمل أن يتضمن ذلك ترقيات مثل شريحة Tensor من الجيل الثالث، ومع وضع ذلك في الاعتبار، كان لدى الأمريكيين الشماليين خيارات قليلة للهواتف القابلة للطي بخلاف سلسلة Galaxy Z Fold ونماذج Moto Razr من الجيل السابق، وقد يبرز Pixel Fold ببساطة من خلال توفير منافسة حقيقية في فئة صغيرة.