شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطرح برنامج الدردشة الآلى.. كل ما تريد معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت سناب شات برنامج الدردشة الآلي My AI الخاص بها لجميع المستخدمين، بعدما كان متاحًا في السابق للمشتركين المدفوعين فقط. وأعلنت Snap Partner Summit 2023 أن أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريًا يمكنهم الآن إضافة My AI إلى الدردشات الجماعية والحصول على توصيات للأماكن على Snap Map و Lenses ، من بين أشياء أخرى.

قالت الشركة:"ينصب تركيزنا على مهمتنا لجعل كل يوم أفضل مع سناب شات، نحن نبتكر في تجربتنا الأساسية للتطبيق مع My AI ، ودعم المبدعين ، وتطوير منصة AR الخاصة بنا التي تتيح للشركاء وتجار التجزئة والمطورين تقديم جيل جديد من التجارب إلى جماهيرهم على Snapchat وخارجه ".



ميزات Snapchat My AI chatbot ميزات Snapchat My AI chatbot

يتم تشغيل روبوت الدردشة My AI من سناب شات بواسطة أحدث إصدار من ChatGPT من OpenAI.

وفقًا لـ "سناب"، أرسل مشتركو سناب شات + ما يقرب من مليوني رسالة دردشة يوميًا لمعرفة المزيد عن الأفلام والرياضة والحيوانات الأليفة والعالم من حولهم.

قالت الشركة أيضًا إن My AI يتم طرحه لمستخدمي سناب شات على مستوى العالم بميزات جديدة.

إضفاء الطابع الشخصي على الذكاء الاصطناعي الخاص بي: يأتي روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي مع الآلاف من أشكال Bitmoji ويمكن تخصيصه بسهولة حسب رغبة المستخدمين.

يمكن لمستخدمي سناب شات أيضًا تصميم Bitmoji مخصص للذكاء الاصطناعي، ومنحه اسمًا وبدء الدردشة.

الذكاء الاصطناعي الخاص بي في المحادثات: بصرف النظر عن إنشاء Bitmojis، يمكن للمستخدمين إدخال My AI في المحادثات ببساطة عن طريق @ أذكر My AI وطرح سؤال نيابة عن المجموعة.

سيشمل الذكاء الاصطناعي بريقًا بجانب اسمه، على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي وضع خطة لرحلة المشي لمسافات طويلة في مجموعة.

توصيات سناب شات: يمكن لروبوت الدردشة AI أيضًا اقتراح أماكن للانتقال من سناب ماب وتقترح العدسات ذات الصلة.

على سبيل المثال يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من My AI اقتراح أنشطة نهاية الأسبوع لمجموعة من الأصدقاء الشباب أو الحصول على توصية Lens ليتمنى عيد ميلاد سعيد لصديق.

مشاركة الـ Snaps باستخدام My AI: يمكن للمستخدمين إرسال Snaps إلى My AI وتلقي رد الدردشة.

احصل على سناب مرة أخرى: ادعى Snap أنه ، في المتوسط ​​، يتم إنشاء أكثر من 55000 Snaps على Snapchat كل ثانية، لكن قريبًا سيتمكن مشتركو Snapchat + من Snap My AI والحصول على Snap فريد من نوعه لاستمرار المحادثة.

Snapchat My AI تحسينات

قالت Snap إنها برمجت My AI للالتزام بإرشادات مجتمع الشركة للمساعدة في الحماية من الاستجابات التي قد تكون غير مناسبة أو ضارة.

لقد نفذت إشارة جديدة باستخدام تاريخ ميلاد مستخدم سناب شات، بحيث يمكن لروبوت الدردشة أن يأخذ عمر المستخدمين باستمرار في الاعتبار أثناء الرد على الإجابات.

يحصل سناب شات أيضًا على تقنية تعديل إضافية ، والتي ستسمح للشركة "بتقييم مدى خطورة المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارًا وتقييد وصول مستخدمي Snapchat إلى My AI إذا أساءوا استخدام الخدمة."

تعمل الشركة أيضًا على دمج My AI في الأداة الأبوية داخل التطبيق ، Family Center. سيسمح هذا للآباء بمراقبة محادثة أطفالهم باستخدام My AI.