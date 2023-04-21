شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Fi يضيف إصدارًا تجريبيًا من eSIM مدته أسبوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google Fi عن سلسلة من التحديثات، بما في ذلك تغيير اسمها، من الآن فصاعدًا، سيعرف مشغل الشبكة الافتراضية للجوال باسم Google Fi Wireless، في حين أن هذا ليس سريعًا تمامًا، حيث يجب أن يكون أوضح للمستهلكين ماهية الخدمة في الواقع.

إذا كان لديك جهاز متوافق مع eSIM، فستتمكن من اختبار Google Fi Wireless دون أي تكلفة، هذا بسبب وجود نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام، وبدأت Google في اختبار النسخة التجريبية الشهر الماضي وهي متاحة الآن على نطاق أوسع، إذا لم تقم بإلغاء الإصدار التجريبي من Google Fi Wireless في غضون أسبوع، فسوف تنضم إلى خطة Simply Unlimited (والتي ستظل قادرًا على إنهائها في أي وقت).

يقدم مقدمو الخدمات الآخرون بالفعل تجارب eSIM، بما في ذلك Verizon (التي لديها نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا) و T-Mobile، والتي توفر للعملاء المحتملين فرصة تجربة شبكتها لمدة ثلاثة أشهر دون أي تكلفة، وتعمل شبكة T-Mobile على تشغيل Google Fi Wireless، ولكن هذا الأخير يأمل في أن تجذب أجراسها وصفاراتها الناس إلى هذه الخدمة.

تكلف خطة Simply Unlimited أقل من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، اعتمادًا على عدد الأشخاص المشمولين، حيث إنه يوفر بيانات غير محدودة (مخففة بعد 35 جيجابايت) ومكالمات ورسائل نصية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب حظر المكالمات غير المرغوب فيها وشبكة VPN و 5 جيجابايت من البيانات المقيدة، وتعمل Google Fi Wireless على تحسين الصفقة بشكل أكبر، حيث تشتمل الخطة الآن على اتصال خلوي لبعض الساعات الذكية دون أي تكلفة إضافية.

تضمنت الخدمة بالفعل اتصال Pixel Watch في خطط Flexible و Unlimited Plus، هذا الجهاز مدعوم الآن في خطة Simply Unlimited أيضًا، علاوة على ذلك، بدأت Google Fi Wireless أيضًا في تقديم اتصال Samsung Galaxy Watch 5 و Watch 5 Pro في جميع الخطط الثلاث.

في مكان آخر، تقدم Google هاتفًا مجانًا لكل خط جديد يتم إضافته إلى أي خطة، طالما أنك تلتزم بالتزام لمدة 24 شهرًا، ويمكنك الحصول على Google Pixel 6a أو Samsung A14 أو Moto G Power من خلال هذا العرض، والذي يعتمد على أرصدة الفاتورة، وفقاً لموقع engadget.

كجزء من مهمة Google Fi Wireless لإعادة تركيز الخدمة حول العائلات، فإنها تطرح إعادة تصميم التطبيق الذي يحمل الاسم نفسه بدءًا من اليوم، وتقول Google إنه سيكون من الأسهل على الآباء والأوصياء إدارة إعدادات الأمان، من بين الخيارات السماح للأرقام الموثوقة فقط بالاتصال بجهاز الطفل أو إرسال رسالة نصية إليه، وسيوفر التطبيق أيضًا القدرة على إدارة خطة Google Fi Wireless وإضافة أعضاء جدد.