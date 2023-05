تكنولوجيا: حدث انطلاق ASUS Thincredible: تم الاعلان عن Zenbook S 13 OLED، أنحف حاسب محمول OLED قابل للنقل في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - المميزات الرئيسية

حرية أكبر، وخطورة أقل : أنحف حاسب محمول OLED قابل للنقل في العالم Zenbook S 13 OLED ، بمظهر جانبي مذهل يبلغ 1 سم ويزن 1 كجم فقط.

مدعوم من Intel® Evo ™ : احصل على أفضل تجربة حاسب محمول بشكل شامل مع Intel Evo ؛ إذ أن ASUS تتعاون مع Intel لإنشاء أجهزة حاسب محمولة توفر أداءً فائقًا.

عناية أكثر، وتأثير أقل : تضمن المواد المعاد تدويرها والتصنيع الجدير بالثقة الحد الأدنى من التأثير على البيئة.

تقدم ASUS اليوم أحدث أجهزة الحاسب المحمولة، مع أحدث مجموعات Zenbook و Vivobook خلال حدث إنطلاق منتج Thincredible. ظهر (Zenbook S 13 OLED (UX5304 لأول مرة باعتباره أنحف حاسب محمول OLED قابل للنقل في العالم – وهو يعيد تعريف ما يمكن أن يكون عليه الحاسب المحمول القابل للنقل. ومجهز أيضًا بشاشات ASUS Lumina OLED الجديدة المذهلة، وتقنية ASUS IceCool، وتصميمات متينة للغاية وفريدة من نوعها، فإن أحدث مجموعات Zenbook و Vivobook تمكّن المستخدمين من الأداء المستدام المتميز والابتكارات الهادفة.

يبلغ سمك Zenbook S 13 OLED 1 سم فقط ويزن 1 كجم فقط. يوفر هذا الحاسب المحمول المعتمد من Intel® Evo ™ أداءً استثنائيًا وعمر بطارية واستدامة جنبًا إلى جنب مع شاشة ASUS Lumina OLED في هيكل فائق الصغر؛ ويوفر أيضًا بطارية بقدرة 63 وات في الساعة تعمل طوال اليوم ومنافذ إدخال/إخراج كاملة؛ فهو الرفيق المثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من قابلية النقل لتناسب نمط حياتهم. تشتمل مجموعة Zenbook أيضًا على (Zenbook 14X OLED (UX3404، وجهاز حاسب محمول مدمج وعالي الأداء، و (Zenbook 14 Flip OLED (UP3404، فهو حاسب محمول ذو غطاء قابل للطي مع تنوع هائل.

Zenbook: أجهزة حاسب محمولة قابلة للنقل تعيد تعريف قابلية النقل

الابداع يأتي من الداخل

تمثل الابتكارات المذهلة مثل Zenbook S 13 OLED ذروة ابداع Zenbookفي Incredible Comes From Within. فقد تم تصميم سلسلة Zenbook بأكملها وصنعها لأولئك الذين يسعون لتحقيق معايير صناعية جديدة لا تصدق لقابلية الحمل والأداء وعمر البطارية، مع شاشات ASUS Lumina OLED المذهلة.

نشأ هذا التراث من التعاون بين ASUS و Intel في عام 2011 لتصميم أجهزة الحاسب المحمولة Ultrabook®، ويتجسد بشكل مثالي اليوم مع أجهزة الحاسب المحمولة المعتمدة من Evo مع تصميمات فائقة النحافة وخفيفة الوزن التي لا يمكن التضحية بقدراتها. كما هو الحال في Zenbook S 13 OLED، تتباهى مجموعة Zenbook بأكملها بأحدث الابتكارات من السيليكون وأرقى صناعة، وتوفر تجربة متميزة مطلقة للمبدعين وأولئك الذين يتنقلون دائمًا.

نقدم لكم شاشات ASUS Lumina OLED المذهلة

خلال حدث الانطلاق، أعلنت ASUS عن ASUS Lumina OLED، وهو الاسم الجديد لشاشات OLED الخاصة بنا التي توحد الحلول عالية التصميم المبنية حول أفضل تجربة OLED. يبرز الاسم أيضًا المزايا الفريدة لشاشات ASUS OLED، والتي توفر تجربة بصرية فائقة تتجاوز معايير شاشات OLED التقليدية. مع ميزات أكثر دقة وأكثر تكيفًا وموثوقية، فإن Zenbook S 13 OLED هو المثال الأمثل للتميز الذي تقدمه شاشات ASUS Lumina OLED.

بالإضافة إلى مزايا شاشة OLED التقليدية، مثل نطاق التباين العالي ونطاق الألوان الأوسع، فإن شاشات ASUS Lumina OLED معتمدة من Pantone®، ومعتمدة من VESA DisplayHDR ™ True Black ومعايرة المصنع لـ Delta E <1 لتقديم دقة ألوان أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إدارة التدرج اللوني ASUS Splendid، و OLED Power Saving، وتقنية ASUS Tru2Life على تقديم أدوات أفضل وأكثر تكيفًا. علاوة على ذلك، فإن شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland، والوقاية من الحروق ASUS OLED Care، والمتانة من الدرجة العسكرية الأمريكية تجعلها أكثر موثوقية وتساعد على الحفاظ على الجودة والراحة بمرور الوقت. توفر ASUS أيضًا استبدال شاشة OLED مجانًا لأي مشاكل احتراق خلال فترة الضمان.

عناية أكثر وتأثير أقل

تتميز أجهزة الحاسب المحمولة من ASUS بابتكارات هادفة مصممة لتحسين تجربة المستخدم مع تقليل تأثيرها البيئي؛ مما يساعد في خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع. في عام 2023، ستفي أكثر من 90٪ من أجهزة الحاسب المحمولة المستخدمة من ASUS بمعايير EPEAT و ENERGY STAR® 8.0، مما يُظهر التزام العلامة التجارية بتقديم المزيد من الاستدامة.

يُظهر تصميم Zenbook S 13 OLED المستدام من جميع النواحي التزام ASUS بابتكار منتجات تقلل من التأثير البيئي؛ فهي تستخدم المواد المعاد تدويرها في جميع مراحل تصميمها، بما في ذلك المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والألمنيوم المعاد تدويره بعد الصناعة وسبائك المغنيسيوم المعاد تدويرها بعد الصناعة. وبفضل هيكله المعدني المعاد تدويره بعد الصناعة الذي يقلل من انبعاثات الكربون بأكثر من 50٪ والعبوة المصممة جيدًا، والتي يمكن تحويلها إلى حامل حاسب محمول بعد تفريغها، فإن Zenbook S 13 OLED يفي حقًا بوعده بتحقيق عناية أكثر وتأثير أقل.

توافر و أسعار المنتج

يرجى الاتصال بممثل ASUS المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

