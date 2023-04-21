شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تحذف حساب Google وكم من الوقت يحتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك حذف حسابك في Google نهائيًا في حال استغناءك عنه، ونرصد لك دليل تفصيلي بالخطوات يوضح كيفية حذف حساب Google الخاص بك وكم من الوقت ستحتاج لفعل ذلك وفقا لما ذكره موقع " androidpolice".

2. حدد خيار البيانات والخصوصية وانتقل إلى قائمة المزيد من الخيارات.

3. اضغط فوق خيار حذف حساب Google الخاص بك.

4. المصادقة باستخدام كلمة مرور حساب Google الخاص بك

5. قبول الإقرارين الموجودين في نهاية الصفحة.

6. اضغط فوق الزر حذف الحساب، لحذف حساب Google الخاص بك إلى الأبد.



كم من الوقت يستغرق Google لحذف حسابك؟ كم من الوقت يستغرق Google لحذف حسابك؟ عندما تحذف حساب Google الخاص بك، يتم حذف جميع البيانات، ولن يعد بإمكانك الوصول إلى حسابك، ومع ذلك، تظل بياناتك على خوادم Google، ولم تقدم Google وثائق واضحة حول المدة التي تظل فيها بياناتك على خادمها.

إذا قرأت الخصوصية وشروط Google الخاصة بالبيانات المحذوفة، فإنها تشير إلى أن حذف البيانات الشخصية من خادمها قد يستغرق ما يصل إلى شهرين، حيث تمنحك Google بعض الوقت لاستعادة بياناتك المحذوفة.

ولكن هذا مذكور في سياق حذف البيانات من حساب Google الخاص بك وليس حسابك، لذلك قد يختلف الوقت الفعلي.



هل يمكنك استعادة حساب Google المحذوف؟ هل يمكنك استعادة حساب Google المحذوف؟ لا تحذف Google بياناتك على الفور، يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن تختفي البيانات تمامًا، إذا كنت تشعر أن حذف حساب Google الخاص بك كان خطأً، فاسترده باستخدام أداة استرداد حساب Google.

لم تعط جوجل جدولا زمنيا صارما، لذلك، إذا كنت ترغب في استعادة بياناتك، فإن أفضل توقيت هو القيام بذلك في غضون أسبوعين، وفقًا لمركز مساعدة Google.

يمكن لاستعادة حسابك، أن تقم بزيارة صفحة استرداد الحساب وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

إذا رأيت رسالة نصها تم حذف هذا الحساب ولم يعد قابلاً للاسترداد، فلن تتمكن من استرداد حسابك.

إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول، فقد يُطلب منك الإجابة على بعض أسئلة الأمان، اتبع العملية التي تظهر على الشاشة لاسترداد حسابك.